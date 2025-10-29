Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je u sredu da je podvodni kompleks Posejdon sa sistemom na nuklearni pogon uspešno testiran.

- Što se tiče brzine i dubine kretanja ovog bespilotnog vozila, nema ničeg sličnog u svetu i malo je verovatno da će se nešto slično pojaviti u bliskoj budućnosti. Nema načina da se ono presretne - izjavio je ruski lider, obraćajući se vojnicima u vojnoj bolnici.

Takođe je dodao da je snaga supertorpeda Posejdona "daleko superiornija" od snage interkontinentalne balističke rakete "Sarmat".

Putin je nazvao testove "ogromnim uspehom", napominjući da je Rusija ne samo uspela da ga prvi put lansira sa matičnog broda, već je i uspešno pokrenula nuklearni pogon, koji pokreće torpedo tokom određenog vremenskog perioda.

Šta se zna o Posejdonu?

Ovaj uređaj Putin je najavio još 2018. godine.

Tada je rekao da ova bespilotna vozila mogu biti opremljena i konvencionalnim i nuklearnim oružjem i da će biti sposobna da unište neprijateljsku infrastrukturu i grupe nosača aviona.

Posejdon, takođe poznat kao Kanjon od strane NATO-a, predstavlja mešavinu torpeda i drona koji se može lansirati iz nuklearne podmornice.

posejdon-2.jpg
Foto: Printskrin / You Tube

Oružje ima neograničen domet i sposobno je da deluje na ekstremnim dubinama brzinom koja je mnogo puta veća od brzine bilo koje podmornice ili drugih torpeda.

Takođe se kaže da je oružje skoro nečujno, ima visoku sposobnost manevrisanja i da je praktično neuništivo.

Posejdon će nositi K-329 Belgorod, nuklearna podmornica specijalne namene.

Njegov domet je globalan i ograničen je samo vekom trajanja nuklearnog goriva, što znači da je "praktično neograničen".

Zapadni mediji su, tokom razvoja Posejdona, ukazivali na to da je ovaj sistem sposoban da uništi čitave priobalne gradove, pa čak i da izazove radioaktivni cunami visok nekoliko stotina metara.

Test Posejdona usledio je svega nekoliko dana nakon što je testiran "Burevestnik", krstareća raketa na nuklearni pogon koju na Zapadu zovu "Leteći Černobilj".

Kurir.rs/TV Front/Agencije

