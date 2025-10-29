Slušaj vest

Ruske snage su sistematski bombardovale termoelektrane na ugalj, skladišta gasa i trafostanice u nastojanju da „zamrznu“ Ukrajinu ove zime, a svaki novi napad ometa napore Ukrajinaca da prebrode zimu sa dovoljno struje i grejanja.

Nemački Bild je objavio da je oštećeno 55-60 odsto gasne infrastrukture Ukrajine. Bild je citirao Serhija Koreckog, generalnog direktora državne energetske kompanije Naftogas, koji je rekao da Rusi neće stati i pozvao sve da smanje potrošnju energije na minimum.

Bild objašnjava da se Ukrajina suočava sa „hladnom katastrofom“ u slučaju kolapsa mreže. Takođe je citirao neimenovane zvaničnike u Kijevu koji su rekli da će „predstojeća zima biti najteža do sada“.

Foto: Printscreen/X

Nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful pozvao je zapadne saveznike da podrže Ukrajinu. Pored toga, nemačka ministarka ekonomije Katerina Rajhe namerava da nastavi da dopunjava Fond za energetsku podršku Ukrajini.

Trenutni nemački doprinos je 390 miliona evra, a planirano je dodatnih 60 miliona evra. U međuvremenu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izvestio da je grejna sezona u Ukrajini počela juče.

Ukrajina trenutno traži od partnera dodatnu protivvazdušnu odbranu, energetsku opremu i finansiranje za uvoz gasa. Ukrajini je potrebno najmanje 13,2 milijarde kubnih metara gasa u skladištima za zimu i mogla bi da ga uveze iz SAD i Norveške.