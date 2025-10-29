OGLASILA SE MAJKA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO U SLOVENIJI "Zakleo mi se da nije ubio Acu!" Otkrila POTRESNU porodičnu tragediju: "Imao je samo dve i po godine..."
Istražni sudija u Novom Mestu odredio je pritvor Sabrijanu Jurkovič, 21-godišnjem osumnjičenom za ubistvo koje je potreslo Sloveniju i izazvalo ostavku dvojice ministara, pre dva dana. Podsećanja radi, Sabrijan je osumnjičen za smrt 48-godišnjeg ugostitelja Aleša Šutara ispred noćnog kluba u Novom Mestu.
Novinari "Slovenskih novica" posetili su njegovo rodno mesto, romsko naselje Mihovica. Kada su stigli, sve je bilo tiho.
- Plašimo se. Nismo svi isti. Volela bih da živim u miru sa svojom porodicom, ali svi smo etiketirani kao kriminalci - rekla je mlada Romkinja koju su zatekli u naselju.
Na pitanje o osumnjičenom, odgovorila je da ne zna ni gde živi, a kamoli kakav je.
Oglasila se majka uhapšenog
Novinari su potom naišli na majku osumnjičenog, Dijanu Jurkovič.
- Definitivno to nije uradio. Čak i juče, kada su ga doveli kući sa policijom jer su pretraživali kuću, uveravao me je da budem mirna, da je čist.Zakleo mi se da nije ni dotakao ovog Novomeštanina - rekla je.
Potvrdila je da je policija oduzela odeću i obuću koju je njen sin nosio u trenutku incidenta.
- Doveli su mog sina u lisicama, a policija je bila naoružana do zuba i u pancirima. Došli su u nekoliko vozila, kao da žele nešto od nekoga - istakla je.
Ovo je ubijeni Aleš Šutar
Njegov otac ubijen
Setila se događaja od pre skoro 20 godina.
- Sabrijan je imao dve i po godine kada mu je otac ubijen - rekla je.
Desilo se to nekoliko minuta pre ponoći 2006. godine. Dvadesetdvogodišnji Denis B., Sabrijanov otac, sedeo je za stolom sa komšijama u kući pored, navodno igrajući ruski rulet. Ubijen je metkom jednog od komšija.
- Sabrijan nije osvetoljubiv. Da jeste, osvetio bi se osobi koja mu je ubila oca ili njegovoj deci - rekla je majka osumnjičenog.
Podsetimo, ugostitelj Aleš Šutar (48) došao je ispred jednog lokala u Novom Mestu, kada je izbila tuča u kojoj je zadobio teške povrede glave, od kojih je preminuo u bolnici dan kasnije.
Do napada je došlo oko 2.30 ujutru, 25. oktobra.
- Udaren je u bradu. Bokserom. Pao je i udario glavom o zemlju. Čekali smo hitnu pomoć 14 minuta, iako bi peške stigli za tri do četiri minuta - rekao nam je jedan od Šutarovih prijatelja.
Zbog čega je Šutar došao na poziv sina ispred lokala, možete pročitati u našem tekstu
Uznemirujući snimak napada!
Kako je Kurir pisao, na društvenim mrežama se pojavio snimak brutalnog prebijanja Aleša Šutara, ali video nećemo podeliti zbog uznemirujućeg sadržaja.
Uznemirujuće prizore objavio je portal Slovenske novice.
