Slušaj vest

Vlada Litvanije saopštila je da na mesec dana zatvara granicu s Belorusijom zbog doletanja iz te zemlje balona sa švercovanim cigaretama što je Viljnus ocenio kao "hibridni napad".

"Doneta je odluka da se granica između Litvanije i Belorusije zatvori na mesec dana, do 30. novembra", rekla je novinarima litvanska premijerka Inga Ruginijene dodavši da bi zatvaranje granice moglo biti produženo.

"Ne možemo ostati nemi pred hibridnim napadom na Litvaniju", rekla je premijerka.

Nedavno doletenje desetina balona je izazvalo privremeno zatvaranje aerodroma u Viljnusu i Kaunasu što je poremetilo 142 leta aviona i putovanje više od 20.000 putnika, saopštila je litvanska kompanije za aerodrome (LTOU).

Putnički i teretni železnički saobraćaj između Belorusije i ruske enklave Kalinjingrad preko Litvanije neće biti pogođen zatvaranjem granice, rekli su litvanski zvaničnici.

Planirani su izuzeci od nove mere, posebno za državljane članica EU i NATO-a, imaoce litvanskih dozvola boravka i putnike u tranzitu do i iz ruske enklave Kalinjingrad na baltičkoj obali.

Granična policija će donositi pojedinačne odluke u "humanitarnim slučajevima", rekao je ministar unutrašnjih poslova Vladislav Kondratovič.

Litvanija od 2020. godine izdaje takozvane humanitarne vize beguncima od represije u Belorusiji.

Litvanija je do sada održavala dva otvorena granična prelaza sa Belorusijom, u Salčininkaju i Medininkaju, pošto je ostala četiri prelaza zatvorila 2023. i 2024. godine, posle početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.