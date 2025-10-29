Slušaj vest

Izuzetno snažan uragan "Melisa" stigao je do Kube nakon što je juče opustošio Jamajku. To je najjača oluja sa kojom se ta ostrvska država ikada suočila.

Veliki deo Jamajke je bez struje i interneta, a s obzirom na jačinu oluje i obim štete, očekuje se da će ih biti još. Humanitarne organizacije kažu da se „spremaju za najgore“.

Asošijejted pres izveštava da je broj žrtava na Haitiju porastao na 40, pozivajući se na zvaničnika haićanske Agencije za civilnu zaštitu.

Podsetimo da je Haiti doživeo iznenadne poplave nakon prolaska uragana "Melisa", a početni podaci ukazivali su na 20 smrtnih slučajeva, uključujući 10 dece.

Pravi obim uticaja uragana Melisa postaje sve očigledniji. Preko noći, 75 odsto Jamajke je ostalo bez struje, a broj onih koji su ostali bez krova nad glavom, povređeni - ili možda poginuli - još nije ni počeo da se broji, javlja BBC.

Bez struje ili telefonskog signala, veliki deo zemlje ostaje izolovan - i tehnološki i fizički - jer dodatne kiše izazivaju više poplava i klizišta.

Premijer zemlje Endru Holnes proglasio je ostrvo područjem katastrofe. Sredstva iz polise osiguranja Kariba, kreirane upravo za takve nacionalne vanredne situacije, pomoći će u pokrivanju dela neposrednih troškova, a pomoć već stiže iz celog sveta.

Očekuje se da će aerodrom u Kingstonu ponovo biti otvoren za letove humanitarne pomoći kasnije tokom dana.

Policijski službenici čiste puteve i uklanjaju oborena stabla.

Skaj njuz izveštava da je Jamajka van opasnosti nakon što je vlada objavila da je upozorenje na tropsku oluju ukinuto za ostrvo dok se uragan nastavlja udaljavati.

Ažuriranje upozorenja, koje je podelio premijer Endru Holnes, takođe je označilo poslednju zvaničnu izjavu vlade o uraganu "Melisa". Stiglo je samo dvadeset minuta nakon što je pratiocima rečeno da je upozorenje na tropsku oluju i dalje na snazi, iako je oluja već prošla preko Jamajke.

Međutim, vlada je upozorila da će slaba do jaka kiša nastaviti da pada nad ostrvom, a očekuju se i povremeni jaki udari tropskih oluja.

Kubanski predsednik: Uragan je prouzrokovao značajnu štetu

Uragan "Melisa" je jutros pogodio Kubu sa vetrovima od 185 km/h i jakim kišama, ali je sada prošao preko ostrva i kreće se ka jugozapadnom Atlantiku.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel pružio je nove informacije o posledicama oluje i objavio da je uragan izazvao značajnu štetu.

„Pozivam naš narod da ne spusti gard, da održi disciplinu i nastavi da bude oprezan“, rekao je Migel Dijaz-Kanel u objavi na X.