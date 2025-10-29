Slušaj vest

Izrael je danas saopštio da ostaje posvećen primirju koje podržavaju SAD u Pojasu Gaze, uprkos odmazdnom bombardovanju enklave zbog smrti izraelskog vojnika, u kojem je poginulo 104 ljudi.

Iako je vojska potvrdila da i dalje namerava da poštuje primirje, objavila je da je izvela još jedan vazdušni napad na severu Gaze. Medicinski radnici su izvestili da su u tom napadu poginule dve osobe.

Jučerašnja smrt izraelskog vojnika u Gazi izazvala je najgoru eskalaciju u Gazi od primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra.

Hamas negira odgovornost

Izrael tvrdi da je vojnik ubijen u napadu naoružanih ljudi na teritoriji unutar „žute linije“ odakle su se njegove trupe povukle u skladu sa uslovima primirja. Hamas je negirao odgovornost za njegovu smrt.

Izrael je svoj najnoviji napad u sredu opisao kao ciljani udar na područje Beit Lahije u severnom pojasu, gde je, prema izraelskoj vojsci, bilo skladišteno oružje.

Izjavili su da će nastaviti da poštuju sporazum o prekidu vatre, uz odlučan odgovor na svako kršenje primirja.

Izrael: Vazdušni napadi usmereni na visoke komandante Hamasa

Kao odgovor na smrt vojnika, izraelska vojska je pokrenula, kako je opisala, napade usmerene na desetine militanata Hamasa širom enklave, kao i na skladišta oružja i tunele koji pripadaju toj oružanoj grupi.

Imenovali su 24 militantne mete, uključujući komandanta Hamasa koji je učestvovao u napadu na kibuc na jugu Izraela 7. oktobra 2023. godine.

Ministarstvo zdravlja Gaze saopštilo je da je među 104 osobe poginule u vazdušnim napadima 46 dece i 20 žena.

U Nuseiratu u centralnom delu Pojasa Gaze, komšije su rekle da je cela porodica Abu Dalal zbrisana u vazdušnom napadu koji je sravnio njihov dom sa zemljom tokom noći.

Dečak u invalidskim kolicima je kukao dok su tela članova porodice u belim plastičnim kesama utovarivana u zadnji deo kamiona. Gomile su pratile tela dok su ih vozili ulicama do groblja.

„Primirje nije ugroženo“

Uprkos bombardovanju, američki predsednik Donald Tramp je rekao da primirje koje podržavaju SAD nije ugroženo.

„Koliko ja razumem, ubili su izraelskog vojnika. Izraelci uzvraćaju udarac i moraju da uzvrate. Ništa neće ugroziti primirje“, rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors Uan.

Katarski premijer šeik Mohamed bin Abdulrahman el Tani, koji je delovao kao posrednik u primirju, izjavio je danas da su napad na izraelskog vojnika i kasniji izraelski vazdušni udari bili „veoma razočaravajući i frustrirajući“.

Meštani svedoče o užasima noći pod bombardovanjem

Raseljeni Palestinci su se plašili da bi primirje moglo da se naruši.

„Zvuci eksplozija i aviona su nam dali osećaj kao da je rat ponovo počeo“, rekao je Ismail Zajda (40), koji živi u šatoru u gradu Gazi sa svojom porodicom od 25 članova.

Prema sporazumu, Hamas je oslobodio sve žive taoce u zamenu za skoro 2.000 palestinskih zatvorenika i ratnih zarobljenika, dok je Izrael povukao svoje trupe i obustavio ofanzivu.

Hamas je takođe pristao da preda posmrtne ostatke svih mrtvih talaca koji još nisu pronađeni, ali je rekao da će biti potrebno vreme da se oni lociraju i izvlače. Izrael je optužio Hamas da je prekršio primirje odlaganjem predaje tela, kao i predajom posmrtnih ostataka taoca koji je već bio sahranjen.