Doktorka Stefanija Sabo (37) pronađena je mrtva u Urgentnom centru bolnice u kojoj je radila, Okružne bolnice Buzau, u Rumuniji.

Kako pišu tamošnji mediji, Stefanija, koja je bila hirurg i direktor Hitne službe u bolnici, bila je dežurna u noći između ponedeljka i utorka. Kolege su je jutros zvale na konsultaciju, pošto je trebalo da bude na smeni do 8 časova, ali im se nije javljala na telefon. Zabrinuti, krenuli su da pretražuju bolnicu. Oko 6 časova pronašli su je bez znakova života u lekarskoj sobi.

Prema objavi novinarke Karle Kristine Tanasije, Stefanija Sabo je bila na blagom kardiološkom lečenju, jer je u poslednje vreme osećala povećan umor.

- Bila je na dužnosti najmanje sedam puta mesečno, pored posla na odeljenju i administrativnih poslova. Dan ranije je učestvovala na javnom događaju u bolnici, gde je otvoreno novo odeljenje i razgovarala je sa novinarima - navodi se.

Direktor bolnice Sorin Patrašku rekao je da je Stefanija preminula tokom smene.

- Bila je dežurna i smena je trajala do 8 sati - rekao je Patrašku ističući da su ga oko 6 sati pozvale kolege da mu saopšte da je Stefanija pronađena mrtva.

"Ne, ostajem, imam previše posla!"

Nadležni su saopštili da je istraga o njenoj smrti u toku. Uzeti su dodatni uzorci i proverene su zalihe lekova. Istraga razmatra nekoliko hipoteza. Takođe, proveren je i njen automobil, a ne isključuje se ni mogućnost trovanja, ali rezultati toksikologije još nisu dostupni.



Forenzičari su u sobi u kojoj je pronađena, pronašli špric i bočicu istog anestetika koji je ubio Majkla Džeksona, saopštili su izvori bliski istrazi, navodi se.

- Osim što je pila mnogo kafe, ne znam da li je konzumirala energetska pića i druge supstance - rekao je predsednik Lekarskog koledža Buzaua, Dragoš Porumb.

Kako je dodao, bilo je dosta indicija da je bila umorna, ali je odbijala da napravi pauzu i ode kući ranije s posla, govoreći: "Ne, ostajem jer ima previše posla".

Poslednje oglašavanje

Nedugo pre smrti, doktorka Sabo je na jednoj društvenoj mreži pisala o tome šta medicinska profesija znači.

- Svaki dan u bolnici donosi novi izazov, novu priču, novi san koji treba spasiti. Medicina nije samo o lečenju i dijagnozama, već i o srcu, empatiji i želji da se bude podrška tamo gde je najpotrebnija. Za nas je svaki pacijent čitav univerzum - poslednja je poruka koju je objavila na društvenim mrežama.

Dala ostavku, pa se vratila

Stefanija je 2020. godine došla iz bolnice u Bukureštu u Buzau na specijalizaciju. Godinu dana kasnije postavljena je za medicinskog direktora bolnice. Posle godinu dana je dala ostavku na funkciju jer je smatrala da nema dovoljno iskustva da se nosi sa izazovima posla. Međutim, 2023. godine se ponovo vratila na funkciju.

Kolege pričaju da je u bolnici u Bukureštu imala veoma neprijatno iskustvo. Prema navodima, tokom operacije žene (86) koja je bolovala od Hepatitisa C, Stefaniju je u naletu besa napao kolega u operacionoj sali dok je intervencija bila u toku. Isti je prošle godine proglašen krivim za nesavesno lečenje.

Obdukcija je završena danas, i prema izvorima bliskim porodici lekara, specijalisti nisu identifikovali nikakve povrede organa. Forenzički izveštaj biće pripremljen u narednom periodu.

Izvori navode da je Stefanija nedavno prošla i kroz težak razvod. U februaru se rastala od supruga sa kojim je bila u braku više od pet godina.