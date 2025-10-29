Slušaj vest

Dvojica osumnjičenih za spektakularnu pljačku nakita iz pariskog muzeja Luvr delimično je priznalo umešanost u zločin.

Pariška tužiteljka Lore Beko otkrila je nove detalje na konferenciji za novinare u sredu.

Prema njenim rečima, četiri lopova su tokom pljačke ukrala devet dragocenih predmeta, od kojih je jedan pao na mestu događaja i pronađen odmah nakon krađe.

Tužiteljka je navela i da dragulji do sada nisu pronađeni.

"Nema naznaka da su lopovi imali pomoć od nekog iznutra", izjavila je Beko, reagujući na medijske spekulacije, piše Sky news.

Prema francuskom zakonu, pritvor osumnjičenih za organizovanu krađu može trajati najviše 96 sati. Nakon isteka tog roka, tužilaštvo mora odlučiti da li će ih optužiti, pustiti na slobodu ili zatražiti produženje pritvora od suda.

Ranije je francuska policija priznala ozbiljne propuste u sistemu bezbednosti jednog od najpoznatijih muzeja na svetu.

Šef pariske policije Patris For rekao je poslanicima da zastareli bezbednosni sistemi i spora administrativna rešenja predstavljaju "slabe tačke" u zaštiti muzeja.

„Nije napravljen tehnološki iskorak“, rekao je For i otkrio da je odobrenje muzeja za upravljanje sigurnosnim kamerama isteklo još u julu – i da do sada nije bilo obnovljeno.

Tokom provale u Luvr pre 10 dana četvorica pljačkaša odnela su dragoceni nakit čija vrednost je procenjena na 88 miliona evra. Policija je tokom vikenda uhapsila dvojicu osumnjičenih za pljačku.