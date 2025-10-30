Slušaj vest

Velika Britanija će pružiti hitnu finansijsku pomoć od 2,5 miliona funti (2,8 miliona evra) Jamajci, koju je u utorak pogodio uragan Melisa, najjača oluja u poslednjih gotovo 100 godina, saopštilo je danas tamošnje Ministarstvo spoljnih poslova.

Sredstva će biti iskorišćena za finansiranje hitnih zaliha, kao što su kompleti za skloništa, filteri za vodu i ćebad, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je osnovalo u utorak krizni centar za pružanje konzularne pomoći britanskim državljanima u regionu.

Humanitarno osoblje i tehnički stručnjaci - lekari, inženjeri i drugi, takođe su raspoređeni da koordinišu pomoć i osiguraju da se pomoć dostavlja što je brže moguće, navodi se u saopštenju.

Jamajka, bivša britanska kolonija, stekla je nezavisnost 1962. godine.

Britanski kralj Čarls Treći i njegova supruga Kamila izrazili su duboku zabrinutost i tugu zbog katastrofalne štete na Jamajci i Karibima.

"Ta katastrofa podseća nas na hitnu potrebu da se vrati ravnoteža i harmonija prirode u korist svih onih čiji su životi i sredstva za život možda uništeni ovom tragedijom", dodao je 76-godišnji monarh, poznat po svom ekološkom aktivizmu.

Kada je pogodio Jamajku u utorak, uragan Melisa je izjednačio rekord iz 1935. godine za najintenzivniji uragan na kopnu, prema analizi meteoroloških podataka američke Nacionalne uprave za okeane i atmosferu koju je sproveo AFP.

Taj rekord je držao uragan Dan rada od 1935. godine, koji je opustošio Florida Kis (jugoistok SAD) sa vetrovima do gotovo 300 kilometara na sat i minimalnim atmosferskim pritiskom od 892 milibara.