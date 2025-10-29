Slušaj vest

U napadima paramilitarnih Snaga za brzo reagovanje (RSF) tokom zauzimanja grada El-Fašer u zapadnom Darfuru u Sudanu, prema navodima lokalnih i međunarodnih organizacija, u poslednjih nekoliko dana ubijeno je između 1.500 i 2.000 ljudi.

Prema organizaciji "Sudan Doctors Network", najmanje 1.500 ljudi je ubijeno u protekla tri dana dok su civili pokušavali da pobegnu iz opkoljenog grada, a ova organizacija koja prati građanski rat u zemlji opisala je situaciju kao "pravi genocid".

"Masakri koje svet danas posmatra su nastavak onoga što se dogodilo u El-Fašeru pre više od godinu i po dana, kada je ubijeno više od 14.000 civila bombardovanjem, glađu i vanpravnim egzekucijama", naveli su iz organizacije, dodajući da se napadi sprovode kao "namerno i sistematsko istrebljenje", prenela je danas Al Džazira.

Sudanska vlada saopštila je da je u gradu ubijeno najmanje 2.000 ljudi, dok humanitarne organizacije prijavljuju egzekucije, napade na civile duž puteva za bekstvo i racije od kuće do kuće.

Nove podele unutar Sudana

Zabeleženo je i seksualno nasilje, naročito nad ženama i devojčicama.

Pad El-Fašera stavlja RSF pod gotovo punu kontrolu nad širokom regijom Darfura, što izaziva strah od nove podele Sudana, više od decenije nakon stvaranja Južnog Sudana, pojašnjava katarska televizija.

Prema humanitarnoj službenici sudanske vlade Moni Nour Al-Daem "više od 2.000 civila ubijeno je tokom invazije milicije na El-Fašer, uključujući volontere u džamijama i Crvenom polumesecu".

Novinarka Al Džazire iz Kartuma, Hiba Morgan, izveštava da su video-snimci RSF prikazivali borce kako pucaju na civile koji pokušavaju da pobegnu.

Direktor Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Tedros Adhanom Gebrejesus izjavio je da je u Saudijskoj porodiljskoj bolnici ubijeno više od 460 osoba i ocenio da su izveštaji "zgrožavajući i duboko šokantni".

RSF je, prema "Sudan Doctors Network", "hladnokrvno ubio sve prisutne u bolnici, uključujući pacijente i njihove pratnje".

Nekoliko zemalja osudilo zločine

Saudijska Arabija, Egipat, Katar, Turska i Jordan osudili su zločine RSF u Sudanu.

Saudijska Arabija izrazila je "duboku zabrinutost" zbog kršenja ljudskih prava, dok je Egipat pozvao na hitni humanitarni prekid vatre i obećao pomoć Sudanu.

Turska je zahtevala prestanak neprijateljstava i siguran prolaz humanitarne pomoći, dok je Katar osudio "užasna kršenja" i pozvao na pregovore.

Sve tri zemlje, Egipat, Turska i Katar, potvrdile su podršku jedinstvu i suverenitetu Sudana.

RSF se od 2023. godine bori sa sudanskom vojskom u krvavom građanskom ratu koji je odneo desetine hiljada života i raselio više od 12 miliona ljudi.

Paramilitarna snaga zauzela je El-Fašer, poslednju vojnu tvrđavu vojske u Darfuru, u nedelju nakon 17 meseci opsade.