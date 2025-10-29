Slušaj vest

Ukrajinska služba bezbednosti i kontraobaveštajni istražitelji priveli su navodnog agenta ruske Federalne službe bezbednosti (FSB) u Kijevu, za koga se otkrilo da je britanski državljanin, saopštilo je Generalno tužilaštvo.

Identitet britanskog državljanina nije otkriven.

Britanski državljanin je stigao u Ukrajinu početkom 2024. godine da bi radio kao instruktor za obuku novomobilisanih vojnika. Nekoliko meseci kasnije, navodno je prestao da predaje i počeo da sarađuje sa ruskim obaveštajnim službama, navodno zbog "lake zarade".

Muškarac je nudio svoje usluge u prokremljovskim onlajn grupama pre nego što ga je regrutovao oficir FSB-a, koji mu je dodelio operativne zadatke, saopštila je SBU, tvrdeći da se "spremao da izvrši terorističke napade".

Foto: Profimedia / Valery Matytsin /TASS

Osumnjičeni je takođe Rusiji predao osetljive informacije o ukrajinskim snagama, uključujući detalje o stranim instruktorima i lokacijama vojnih centara za obuku na jugu Ukrajine, prema saopštenju Generalnog tužioca.

Ruska obaveštajna služba je navodno britanskom državljaninu dala uputstva za pravljenje improvizovane eksplozivne naprave kako bi izvršio sledeći zadatak, zajedno sa lokacijom skrovišta iz kojeg je izvukao pištolj napunjen sa dva okvira.

Kontraobaveštajna služba SBU otkrila je zaveru i privela britanskog državljanina.

Osumnjičeni je sada u pritvoru i suočava se sa kaznom zatvora do 12 godina, uz moguću konfiskaciju imovine.

Vlasti istražuju kako bi utvrdile sve okolnosti slučaja i da li se mogu primeniti dodatne optužbe.

Rusija nastavlja da regrutuje ukrajinske i strane državljane za subverzivne operacije usred svoje invazije velikih razmera. Deca su takođe meta, često namamljena putem društvenih medija i onlajn igara.