Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da se najteže borbe trenutno vode na Pokrovskom pravcu u Donjeckoj oblasti na jugoistoku Ukrajine, navodeći da je tamo, kao i prethodnih sedmica, velika koncentracija ruskih snaga.

"Okupatori pokušavaju da se učvrste svim metodama", naveo je Zelenski u video obraćanju, preneo je Ukrinform.

Zelenski je istakao da je razgovarao sa vrhovnim komandantom i načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine o situaciji na frontu, kao i o planiranju dugoročnih operacija.

Zelenski je naglasio da je situacija u Kupjansku u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine veoma teška, ali da ukrajinska vojska nastavlja da brani svoje položaje.

Kurir.rs/Ukrinform

