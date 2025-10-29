Okupatori pokušavaju da se učvrste svim metodama, naveo je Zelenski u video obraćanju.
Noćno obraćanje predsednika Ukrajine
ZELENSKI: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu (VIDEO)
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da se najteže borbe trenutno vode na Pokrovskom pravcu u Donjeckoj oblasti na jugoistoku Ukrajine, navodeći da je tamo, kao i prethodnih sedmica, velika koncentracija ruskih snaga.
"Okupatori pokušavaju da se učvrste svim metodama", naveo je Zelenski u video obraćanju, preneo je Ukrinform.
Zelenski je istakao da je razgovarao sa vrhovnim komandantom i načelnikom Generalštaba Oružanih snaga Ukrajine o situaciji na frontu, kao i o planiranju dugoročnih operacija.
Zelenski je naglasio da je situacija u Kupjansku u Harkovskoj oblasti na istoku Ukrajine veoma teška, ali da ukrajinska vojska nastavlja da brani svoje položaje.
Kurir.rs/Ukrinform
