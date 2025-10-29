Najsnažnija oluja koja je pogodila Karibe

Najmanje četiri osobe stradale su na Jamajci u uraganu "Melisa", saopštili su danas lokalni zvaničnici, dan nakon što je najjači uragan u istoriji direktno pogodio to ostrvo.

Ministar lokalne samouprave i razvoja zajednice Jamajke Dezmond Makenzi saopštio je da je policija u Svetoj Elizabeti, oblasti na jugozapadu ostrva potvrdila smrt četiri osobe - tri muškarca i jedne žene, preneo je Rojters.

Sveta Elizabeta, žitnica Jamajke, bila je potopljena nakon što je uragan Melisa doneo obilne padavine i jedno je od najteže pogođenih područja.

Foto: Matias Delacroix/AP

Najmanje 25 osoba poginulo je nakon što se izlila reka na Haitiju zbog uragana Melisa, rekao je gradonačelnik južnog haićanskog priobalnog grada Peti-Goav, Žan Bertran Subrem.

On je rekao za AP da je 25 ljudi poginulo nakon što se reka La Dig izlila iz korita usled uragana.

Subrem je naveo da su desetine kuća poplavljene i srušene, a da su ljudi od jutros i dalje zarobljeni pod ruševinama.

Zamolio je vladu da pomogne u akciji spasavanja.

Uragan Melisa, koji je u utorak pogodio Jamajku kao uragan pete kategorije, jedan od najmoćnijih ikada zabeleženih u Atlantskom basenu.

Na Kubi je evakuisano 500.000 ljudi zbog uragana.

Melisa je ujedno i najsnažnija oluja koja je ikada pogodila Jamajku, premašivši uragan Gilbert iz 1988. godine, koji je tada ostrvo pogodio kao uragan četvrte kategorije sa vetrovima jačine 209 kilometara na čas.