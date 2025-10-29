Slušaj vest

Centristička stranka D66 je na dobrom putu da pobedi na današnjim nacionalnim izborima u Holandiji i porazi krajnju desnicu, otvarajući put lideru Robu Jetenu da postane najmlađi i prvi otvoreno gej premijer Holandije, pokazuju prve izlazne ankete.

Izlazne ankete predviđaju da će D66 osvojiti 27 mesta u donjem domu parlamenta sa 150 mesta, ispred krajnje desničarske Partije za slobodu (PVV) Gerta Vildersa sa 25 mesta.

Izlazne ankete imaju grešku margine do tri mesta, tako da holandska televizija NOS napominje da je "pretesno da bi se procenio" rezultat.

Pregovori o formiranju koalicije će potencijalno trajati mesecima, piše Gardijan. Izlazne ankete pokazuju da bi u sledećem parlamentu moglo biti čak 15 stranaka.

Ko je Rob Jeten?

Jeten, lider partije D66 čija je popularnost poraste tokom proteklog meseca, vodio je kampanju sa sloganom "Da, možemo", obećavajući kraj političke ere kojom je dominirao Vilders, pobednik prethodnih nizozemskih izbora.

"Vodili smo veoma pozitivnu kampanju jer želimo da se rešimo svih negativizama u Holandiji u proteklih nekoliko godina. Želim da vratim Holandiju u srce Evrope jer bez evropske saradnje, nismo nigde", rekao je on za AFP.

Jeten je imao vrtoglav uspon u političkoj hijerarhiji.

Ušavši u parlament sa samo 30 godina, postao je lider D66 samo godinu dana kasnije, najmlađi koji je ikada obavljao tu funkciju.

Od početka kampanje, Jeten je isključio koaliciju sa liderom krajnje desnice Gertom Vildersom, nazivajući ga "najvećim nasilnikom na igralištu".

Gert Vilders Foto: EPA/MARTIN DIVISEK

"Kao demokrata, ne vidim kako bih mogao da idem u koaliciju sa njim", rekao je.

Jeten, koji je gej, je u vezi sa Nikolasom Kinanom, hokejašem koji igra za Argentinu, od 2022. godine. Par planira da se venča sledećeg leta u Španiji. Ukoliko njegova stranka pobedi na izborima, postaće prvi otvoreno gej premijer Holandije.

Vilders je reagovao na rezultate, priznajući da se "stranka nadala drugačijem ishodu, ali smo ostali pri svom stavu".

"Odlučniji smo nego ikad da se borimo i dalje smo druga, a možda čak i najveća stranka u Holandiji", rekao je.