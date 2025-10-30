Slušaj vest

Telo nepoznatog starijeg muškarca je pronađeno u stanu kanibala i serijskog ubice Mihaila Mališeva (60) u gradu Permu, u ruskom Kirovskom okrugu.

Kako navode tamošnji mediji, telo je izneto u crnoj vreći 28. oktobra, a radi se o poznaniku Mališeva.

- Čudo je što ga nisu pojeli i odneli - rekli su radnici pogrebne službe koji su odneli telo jer je u blizini njegovog stana pronađena i ogromna najezda bubašvaba.

Kako je kasnije saopšteno, istražitelji su potvrdili da je telo pripadalo komšiji Mališeva, koji je živeo na istom spratu kao i on. Dvojica muškaraca su bili prijatelji i povremeno su pili zajedno.

1/5 Vidi galeriju Mihail Mališev Foto: Printscreen VK

Mališev je rekao policiji da je ovog puta njegov komšija, sa modricama po telu, došao da ga poseti i zamolio ga da prenoći. Ujutru je vlasnik stana pomislio da njegov prijatelj spava i otišao je na posao.

Mališev je kasnije shvatio da je njegov komšija preminuo i sam je pozvao hitnu pomoć i policiju.

istražitelji su potvrdili da smrt muškarca u Mališevovom stanu nije nastupila nasilnim putem i da je preminuo od koronarne bolesti srca.

Ko je Mihail Mališev?

Permski kanibal je 60-godišnji Mihail Mališev.

Odslužio je 23 godine zatvora zbog dva ubistva i pušten je na slobodu 28. oktobra 2022. godine.

Nije samo ubijao svoje žrtve, već ih je i jeo.