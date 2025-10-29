Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas pokretanje antiratne kampanje, koju će pratiti mirovni skupovi širom zemlje, i ukazao da to smatra neophodnim u svetlu ratoborne politike Evropske unije u podršci Ukrajini u njenom sukobu sa Rusijom.

„Opasnost od širenja rata je sada veća nego ikada. Evropljani žele da počnu rat. I mi smo Evropljani, ali ne želimo da se borimo. Mađari se neće boriti“, rekao je Orban u video obraćanju koje je emitovala televizija M1, prenosi Tass.

Istakao je da će, zajedno sa zagovornicima mira, organizovati „niz antiratnih akcija“ širom zemlje, a prva će biti održana 15. novembra u Đeru.

„Pokažimo celom svetu da Mađarska ne želi rat“, rekao je Orban.

Podsetio je da je 23. oktobra u Budimpešti održan „Marš mira“ i antiratni skup, koji je privukao 80.000 ljudi.

„Marš mira je bio fantastičan uspeh. Mnogi od nas su govorili protiv rata, za mir. Hvala svima koji su tada bili tamo“, kazao je Orban.

Premijera je podržao i ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, koji je izjavio da će se svakako pridružiti antiratnoj kampanji i prisustvovati skupu u Đeru.

