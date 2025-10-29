Slušaj vest

Pripadnici Nacionalne garde Ukrajine, u saradnji sa drugim vojnim jedinicama, zarobili su dva ruska vojnika na bojištu u pravcu Pokrovska, saopštila je Nacionalna garda na svom Telegram kanalu i objavila video snimak akcije, prenosi Ukrinform.

U ukrajinskom uporištu Pokrovsk vode žestoke ulične borbe pošto su ruske snage ušle u grad, godinu dana posle početka ofanzive, što je potvrdio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski lider je juče rekao novinarima da je oko 200 ruskih vojnika prodrlo u grad, iako ukrajinski vojnici na terenu smatraju da je ta procena preniska.

"Dopuna fonda za razmenu"

Prema izveštaju Nacionalne garde Ukrajine, dron opremljen megafonom usmerio je dva ruska vojnika ka položajima ukrajinskih branilaca koji su ih čekali.

U publikaciji su vojnici nazvani „punilima za fond za razmenu“.

Ovo je samo poslednji u nizu slučajeva zarobljavanja od strane ukrajinskih snaga. Zelenski je ranije izjavio da je samo ove godine na istoku Ukrajine zarobljeno 2.200 ruskih vojnika.