Slušaj vest

Pripadnici Nacionalne garde Ukrajine, u saradnji sa drugim vojnim jedinicama, zarobili su dva ruska vojnika na bojištu u pravcu Pokrovska, saopštila je Nacionalna garda na svom Telegram kanalu i objavila video snimak akcije, prenosi Ukrinform.

U ukrajinskom uporištu Pokrovsk vode žestoke ulične borbe pošto su ruske snage ušle u grad, godinu dana posle  početka ofanzive, što je potvrdio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajinski lider je juče rekao novinarima da je oko 200 ruskih vojnika prodrlo u grad, iako ukrajinski vojnici na terenu smatraju da je ta procena preniska.

"Dopuna fonda za razmenu"

Prema izveštaju Nacionalne garde Ukrajine, dron opremljen megafonom usmerio je dva ruska vojnika ka položajima ukrajinskih branilaca koji su ih čekali.

U publikaciji su vojnici nazvani „punilima za fond za razmenu“.

Ovo je samo poslednji u nizu slučajeva zarobljavanja od strane ukrajinskih snaga. Zelenski je ranije izjavio da je samo ove godine na istoku Ukrajine zarobljeno 2.200 ruskih vojnika.

Kurir.rs/Ukrinform

Ne propustitePlanetaZELENSKI: Najteže borbe trenutno se vode na Pokrovskom pravcu (VIDEO)
Volodimir Zelenski.jpg
PlanetaGOTOVO, RUSI UŠLI U POKROVSK! 2 GODINE OSVAJALI STRATEŠKI VAŽAN GRAD Moskva i Kijev potvrdili; Zelenski: Ukrajinaca ima 8 puta manje, ne mogu da pariraju (FOTO)
Vladimir Putin Rusija Ukrajina Pokrovsk
PlanetaŽESTOKE ULIČNE BORBE U POKROVSKU, RUSI NADIRU: Ukrajinski oficiri: "Stvari se odvijaju po najgorem scenariju, grad se prebrzo urušava, OBRUČ SE STEŽE"! (VIDEO)
ruska vojska.jpg
PlanetaRUSI UŠLI U KUPJANSK I POKROVSK: Kijev odlučio da se dva važna grada brane do kraja, bez obzira na gubitke! (VIDEO, FOTO)
Kupjansk Pokrovsk Ukrajina.jpg
PlanetaJEZIV SNIMAK UBIJANJA CIVILA U UKRAJINI: Muškarac leži u lokvi krvi, žena pored bicikla, jedna žrtva sklupčana... (FOTO/VIDEO)
Pokrovsk
PlanetaINFILTRIRANI UKRAJINSKI BORCI ŠALJU INFORMACIJE SA FRONTA: Otkrivaju koga Rusi šalju u JURIŠE na Pokrovsk! Objavljen i snimak! (FOTO/VIDEO)
ruski-vojnici.jpg
PlanetaOBJAVLJEN SNIMAK MUNJEVITOG UPADA UKRAJINACA! Oslobodili selo, zarobili 50 ruskih vojnika! Civili bili zatočeni u podrumima (FOTO/VIDEO)
Ukrajinci zarobljeni Rusi