Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je, pošto je Hamas prekršio primirje u Gazi, na šta je Izrael odgovorio, da izraelski partneri prihvataju odgovornost za bezbednost Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) i njihovu slobodu delovanja u Pojasu Gaze.

Netanjahu je rekao tokom posete sedištu multinacionalnih snaga u Kirijat Gatu na jugu Izraela, koje nadgledaju primirje u Pojasu Gaze, da Izrael želi da osigura da bude postignut cilj o kojem su se dogovorile američka i izraelska strana, a to je razoružanje Hamasa i demilitarizacija Pojasa Gaze, preneo je Tajms of Izrael.

"Radimo na tome u fazama, zajedno sa drugim komponentama plana", istakao je Netanjahu koji je sedište multinacionalnih snaga posetio zajedno sa komandantom američke Centralne komande, admiralom Bredom Kuperom.

Najmanje 100 ljudi, među kojima je veliki broj dece, poginulo je tokom izraelskih vazdušnih napada na Pojas Gaze tokom protekle noći, saopštili su lokalni bolnički zvaničnici.

Napadi su usledili nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio vojsci da izvede "snažne udare" na Gazu, optužujući Hamas za kršenje primirja koje je stupilo na snagu 10. oktobra.

Netanjahuovo naređenje usledilo je nakon što su izraelski zvaničnici saopštili da je Hamas otvorio vatru na izraelske snage u južnoj Gazi.

U kratkom saopštenju koje je u utorak uveče objavio kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua navodi se da je on naredio "snažne udare" vojske, ali nisu precizirani razlozi.

Izraelska vojska je saopštila da je jedan njen pripadnik ubijen u napadu palestinskih militanata na trupe stacionirane u oblasti Rafa na jugu Pojasa Gaze juče popodne. Hamas je negirao da je povezan sa napadom i insistira da je posvećen sporazumu o prekidu vatre.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da "ništa" neće ugroziti primirje u Gazi, ali je dodao da Izrael "treba da uzvrati" ako njegovi vojnici budu meta napada.

Ranije je izraelska vlada obavestila administraciju američkog predsednika o svojoj odluci da izvede napade u gradu Gazi kao odgovor na kršenja primirja od strane Hamasa, nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanijahu izdao tu naredbu, saopštio je Kabinet premijera.