Američki predsednik Donald Tramp objavio je danas na društvenim mrežama da je Južnoj Koreji odobrio da izgradi podmornicu na nuklearni pogon.

Tramp, koji se tokom posete sastao sa južnokorejskim predsednikom Li Dže Mjungom i drugim regionalnim liderima, takođe je rekao da je zvanični Seul pristao da kupi ogromne količine američke nafte i gasa, prenosi Rojters.

Tramp i Li su danas utvrdili detalje trgovinskog sporazuma između dve zemlje na sastanku u Seulu.

Li je takođe tražio dozvolu SAD da Južna Koreja prerađuje nuklearno gorivo za pogon podmornica koje bi mogle da prate severnokorejske i kineske brodove duže vreme.

Prema ranije potpisanom sporazumu između SAD i Južne Koreje, Seulu je do sada bilo zabranjeno da prerađuje nuklearno gorivo bez saglasnosti SAD.

Kurir.rs/Rojters

