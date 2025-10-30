Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp naredio je vojsci da ponovo pokrene testiranja nuklearnog oružja SAD, nakon pauze u probama duže od tri decenije, kako bi održali korak sa drugim zemljama poput Rusije i Kine i odmah nakon toga održao sastanak sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom sa kojeg je izašao veoma zadovoljan.

Sastanak je održan na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Južnoj Koreji, gde je stigao juče.

Susret je trajao sat i 40 minuta, duže nego što se očekivalo.

Nijedan od predsednika se nije obratio medijima nakon sastanka i odmah su otišli u svoje avione, a Tramp je tek unutar predsedničke letelice "Er fors uan" ispričao novinarima šta se desilo.

Tramp je odgovarao na pitanja oko 15 minuta, a izveštač BBC navodi da je dao oskudne detalje o pitanjima oko kojih su se Vašington i Peking navodno složili.

Tramp je sastanak sa Sijem ocenio kao "veliki uspeh" i "velika čast".

Na pitanje kako bi ocenio sastanak na skali od 1 do 10, Tramp je dao ocenu 12.

- Čestitali su mi na ogromnom uspehu koji smo postigli - kazao je predsednik Amerike.

Upitan oko trgovine retkim mineralim, Tramp je rekao da je to pitanje "rešeno" i dodao "više nema blokada iz Kine".

Britanski medijski servis podseća da Peking drži monopol nad preradom retkih minerala koji su od ključne važnosti za moderne tehnologije i poslednjih nedelja je pooštrio kontrolu nad izvozom tih sirovina.

Tramp nije detaljnije objasnio šta podrazumeva "sporazum" sa Sijem.

Predsednik SAD je kazao i da će Vašington smanjiti carine na svu kinesku robu koje su ranije uvedene kao odgovor na dotok hemijskih sastojaka za drogu fentanil u SAD.

Tramp je takođe rekao da će SAD i Kina "sarađivati" po pitanju rata u Ukrajini, ali je naglaiso da Tajvan nije uopšte pomenut tokom sastanka sa Sijem.

On je najavio da će nakon ovog "neverovatnog sastanka" posetiti Kinu u aprilu sledeće godine, a da će Si posetiti SAD "u nekom trenutku nakon toga" i kao moguće lokacije naveo Vašington ili Palm Bič na Floridi.

Sastanak je održan nakon što je Tramp na društvenim mrežama objavio da je američkim vojnim liderima naredio da nastave sa testiranjem atomskog oružja kako bi pratili korak sa Moskvom i Pekingom.

- Zbog programa testiranja drugih zemalja, naložio sam Ministarstvu rata da počne sa testiranjem našeg nuklearnog oružja na ravnopravnoj osnovi - poručio je Tramp.

On je naveo da SAD imaju više nuklearnog oružja nego bilo koja druga zemlja i da je Rusija je na drugom mestu, dok je Kina na "udaljenom trećem".

Tramp je ipak dodao da će Kina dostići nivo američkog arsenala u narednih pet godina.

SAD nisu testirale nuklearno oružje još od 1992. godine i kraja Hladnog rata.

Trampova odluka je usledila samo par dana nakon što je osudio Rusiju zbog testiranja rakete na nuklearni pogonBurevestnik, koja navodno ima neograničen domet.

Tramp je i u razgovoru sa novinarima u avionu branio odluku o obnovi nulearnih probama, ocenivši da je sada "pravo" vreme" da SAD to učine s obzirom da su velike zemlje koje poseduju atomsko oružje ponovo pokrenule testiranja.

- To ima veze sa postupcima drugih - kazao je Tramp i još jednom naglasio da Amerika ima najveće zalihe nuklearnog oružja.

Ova odluka Trampa uoči sastanka sa Sijem podseća na taktiku preventivnog zatrašivanja protivnika koju je primenjivao bivši američki predsednik Ričard Nikson tokom rata u Vijetnamu i koja je poznata kao "Teorija ludaka" (Madman Theory).

Ova taktika je već pripisivana Trampu od početka njegovog drugog mandata u Beloj kući i u suštini se svodi na to da državnik neracionalnim ili bolje reći ludačkim ponašanjem uplaši rivale koji pomisle da je spreman na sve i ustuknu pred njim, a u stvari je u pitanju blef.