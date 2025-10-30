Slušaj vest

Predsednik Kine Si Đinping sastao se sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u Busanu 30. oktobra po lokalnom vremenu.

Si Đinping je istakao da su kinesko-američki odnosi uglavnom zadržali stabilnost zahvaljujući zajedničkom vođstvu nas dvojice. Dve zemlje postale su partneri i prijatelji, što predstavlja istorijsko dostignuće, ali i realnu potrebu. Kina i SAD imaju različite nacionalne okolnosti, te su određene razlike neizbežne. Kao dve najveće svetske ekonomije, povremeni nesporazumi su sasvim normalni. Suočeni s olujama i izazovima, predsednik Tramp i ja, kao kormilari, treba da održimo pravac i kontrolišemo situaciju, kako bi brod kinesko-američkih odnosa plovio stabilno napred, poručio je predsednik Si Đinping.

Kako je rekao Si Đinping, kineska ekonomija zadržala je dobar trend, a u prva tri kvartala stopa rasta iznosila je 5,2 odsto. Kineska ekonomija je veliko more, čija su veličina, elastičnost i potencijal ogromni, te imamo poverenje da možemo da odgovorimo na različite rizike i izazove. Na četvrtoj plenarnoj sednici Centralnog komiteta Komunističke partije Kine 20. saziva ratifikovan je predlog za nacionalni ekonomski i socijalni razvoj za narednih pet godina. Tokom proteklih 70 godina, dosledno smo gradili celovitu sliku i napredovali korak po korak. Nikada nismo pokušavali da izazivamo sukobe niti da zamenimo druge, već smo se fokusirali na sopstveni razvoj i delili prilike sa različitim zemljama širom sveta. To je ključ uspeha Kine. Kina će nastaviti da produbljuje reforme i proširuje otvaranje prema svetu, što će otvoriti širok prostor za kinesko-američku saradnju.

Si Đinping je dodao da su pre nekoliko dana trgovinski timovi dve zemlje održali novi krug konsultacija u Kuala Lumpuru, na kojima je postignut osnovni konsenzus o rešavanju glavnih tekućih pitanja. Dve strane trebalo bi što pre da počnu realizaciju dogovorenih detalja kako bi se unela stabilnost u bilateralne odnose i svetsku ekonomiju. Nedavno su trgovinski odnosi dve zemlje naišli na poteškoće, što je donelo važne pouke za obe strane. Trgovina bi trebalo da bude kamen temeljac i pokretačka snaga kinesko-američkih odnosa, a ne izvor sukoba.

Tramp je rekao da mu je čast što se sastao sa predsednikom Si Đinpingom. „Kina je velika zemlja, a predsednik Si je izuzetno poštovan lider i moj dugogodišnji prijatelj. Uvek smo imali dobar odnos. Odnosi između SAD-a i Kine oduvek su bili veoma dobri i biće još bolji u budućnosti. Nadam se da će i Kina i Sjedinjene Države imati još uspešniju budućnost. Kina je najveći partner SAD-a, a dve zemlje mogu zajedno da postignu mnoge velike stvari u svetu. Saradnja između SAD-a i Kine dostizaće sve veća postignuća u budućnosti.“

Kina će 2026. godine biti domaćin neformalnog sastanka lidera APEK-a, dok će Sjedinjene Države ugostiti samit G20. „Radujemo se uspehu obe strane“, dodao je Tramp.