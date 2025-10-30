Slušaj vest

Za pljačku muzeja Luvr u Parizu, iz kog je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšen i treći osumnjičeni, prenosi danas televizija televizija BFM.

Prema informacijama te televizije, treći osumnjičeni je uhapšen u pariskom regionu i nalazi se u policijskom pritvoru.

Njegova dva navodna saučesnika uhapšena su u subotu, 25. oktobra, a prema pisanju pariske štampe, oni su poreklom iz pariskog predgrađa Sen Deni.

Protiv dvojice koji su prethodno uhapšeni već je podignuta optužnica.