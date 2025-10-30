Slušaj vest

Za pljačku muzeja Luvr u Parizu, iz kog je ukradeno više komada nakita iz Napoleonove kolekcije, protekle noći je uhapšen i treći osumnjičeni, prenosi danas televizija televizija BFM. 

Prema informacijama te televizije, treći osumnjičeni je uhapšen u pariskom regionu i nalazi se u policijskom pritvoru.

Policija u okolini opljačkanog Luvra Foto: Poitout Florian/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njegova dva navodna saučesnika uhapšena su u subotu, 25. oktobra, a prema pisanju pariske štampe, oni su poreklom iz pariskog predgrađa Sen Deni.

Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S., STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Protiv dvojice koji su prethodno uhapšeni već je podignuta optužnica.

Galerija "Apolon" muzeja Luvr opljačkana je 19. oktobra, kada je iz nje odneto osam komada nakita koji su nekada pripadali francuskoj kraljevskoj porodici ili carskim vladarima. Šteta se procenjuje na 88 miliona evra.

Kurir.rs/Reuters

