DRŽAVNI MEDIJI U PEKINGU OBJAVILI IZJAVU NAKON SUSRETA NA MARGINAMA SAMITA APEK U JUŽNOJ KOREJI

DRŽAVNI MEDIJI U PEKINGU OBJAVILI IZJAVU NAKON SUSRETA NA MARGINAMA SAMITA APEK U JUŽNOJ KOREJI

Slušaj vest

Kineski državni mediji objavili su saopštenje o komentarima predsednika Sija Đinpinga tokom sastanka s američkim predsednikom Donaldom Trampom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Južnoj Koreji.

BBC prenosi da je Si kazao da su obe strane postigle konsenzus o rešavanju "glavnih trgovinskih pitanja".

- Kineski i američki timovi će raditi na postizanju rezultata koji će poslužiti kao "umirujuća pilula" za privrede obe zemlje - rekao je Si.

U saopštenju koje je objavila državna agencija Sinhua predsednik Kine je naveo da obe zemlje imaju "obećavajuće izglede" za saradnju u oblastima kao što su rešavanje problema ilegalnih imigranata, sajber prevara, pranja novca, ali i na polju veštačke inteligencije.

- Kina i SAD mogu da zajedno pokažu odgovornost koja dolikuje velikim silama, radeći zajedno na ostvarivanju značajnijih, praktičnijih i korisnijih poduhvata za obe nacije i za svet - poručio je Si.

1/13 Vidi galeriju Sastanak Donalda Trampa i Sija Đinpinga, predsednika SAD i Kine, na marginama samita APEK u Južnoj Koreji Foto: YONHAP/YNA, Mark Schiefelbein/AP, Shutterstock, Mark Schiefelbein/AP

Tramp je pred sam sastanak sa Sijem naredio je vojsci da ponovo pokrene testiranja nuklearnog oružja SAD, nakon pauze u probama duže od tri decenije, kako bi održali korak sa drugim zemljama poput Rusije i Kine.

Susret je trajao sat i 40 minuta, duže nego što se očekivalo.

Nijedan od predsednika se nije obratio medijima nakon sastanka i odmah su otišli u svoje avione, a Tramp je tek unutar predsedničke letelice "Er fors uan" ispričao novinarima šta se desilo.

1/16 Vidi galeriju Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Tramp je odgovarao na pitanja oko 15 minuta, a izveštač BBC navodi da je dao oskudne detalje o pitanjima oko kojih su se Vašington i Peking navodno složili.

Tramp je sastanak sa Sijem ocenio kao "veliki uspeh" i "velika čast".

1/7 Vidi galeriju Govor kineskog predsednika Si Đinpinga na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) Foto: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

Na pitanje kako bi ocenio sastanak na skali od 1 do 10, Tramp je dao ocenu 12.

- Čestitali su mi na ogromnom uspehu koji smo postigli - kazao je predsednik Amerike.

1/12 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp na samitu APEK u Južnoj Koreji, demonstracije protiv njegovog susreta sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom Foto: YONHAP / POOL/YNA POOL

Upitan oko trgovine retkim mineralima, Tramp je rekao da je to pitanje "rešeno" i dodao "više nema blokada iz Kine".

Tramp je juče stigao u Južnu Koreju gde se sastao sa predsednikom Li Dže Mjungom.