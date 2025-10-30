Slušaj vest

Kineski državni mediji objavili su saopštenje o komentarima predsednika Sija Đinpinga tokom sastanka s američkim predsednikom Donaldom Trampom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Južnoj Koreji.

BBC prenosi da je Si kazao da su obe strane postigle konsenzus o rešavanju "glavnih trgovinskih pitanja".

- Kineski i američki timovi će raditi na postizanju rezultata koji će poslužiti kao "umirujuća pilula" za privrede obe zemlje - rekao je Si.

U saopštenju koje je objavila državna agencija Sinhua predsednik Kine je naveo da obe zemlje imaju "obećavajuće izglede" za saradnju u oblastima kao što su rešavanje problema ilegalnih imigranata, sajber prevara, pranja novca, ali i na polju veštačke inteligencije.

- Kina i SAD mogu da zajedno pokažu odgovornost koja dolikuje velikim silama, radeći zajedno na ostvarivanju značajnijih, praktičnijih i korisnijih poduhvata za obe nacije i za svet - poručio je Si.

Sastanak Donalda Trampa i Sija Đinpinga, predsednika SAD i Kine, na marginama samita APEK u Južnoj Koreji Foto: YONHAP/YNA, Mark Schiefelbein/AP, Shutterstock, Mark Schiefelbein/AP

Tramp je pred sam sastanak sa Sijem naredio je vojsci da ponovo pokrene testiranja nuklearnog oružja SAD, nakon pauze u probama duže od tri decenije, kako bi održali korak sa drugim zemljama poput Rusije i Kine.

Susret je trajao sat i 40 minuta, duže nego što se očekivalo.

Nijedan od predsednika se nije obratio medijima nakon sastanka i odmah su otišli u svoje avione, a Tramp je tek unutar predsedničke letelice "Er fors uan" ispričao novinarima šta se desilo.

Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Tramp je odgovarao na pitanja oko 15 minuta, a izveštač BBC navodi da je dao oskudne detalje o pitanjima oko kojih su se Vašington i Peking navodno složili.

Tramp je sastanak sa Sijem ocenio kao "veliki uspeh" i "velika čast".

Govor kineskog predsednika Si Đinpinga na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS)  Foto: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN /SPUTNIK POOL, ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA

Na pitanje kako bi ocenio sastanak na skali od 1 do 10, Tramp je dao ocenu 12.

- Čestitali su mi na ogromnom uspehu koji smo postigli - kazao je predsednik Amerike.

Američki predsednik Donald Tramp na samitu APEK u Južnoj Koreji, demonstracije protiv njegovog susreta sa kineskim predsednikom Sijem Đinpingom Foto: YONHAP / POOL/YNA POOL

Upitan oko trgovine retkim mineralima, Tramp je rekao da je to pitanje "rešeno" i dodao "više nema blokada iz Kine".

Tramp je juče stigao u Južnu Koreju gde se sastao sa predsednikom Li Dže Mjungom.

(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaTRAMP NAREDIO NUKLEARNE PROBE I REŠIO PROBLEM SA KINOM! Predsednik SAD zadovoljan sastankom sa Sijem, da li je upalila Niksonova "TEORIJA LUDAKA"? (FOTO, VIDEO)
Donald Tramp Si Đinping
Planeta"NEĆEMO TRAMPA, NEĆEMO KINU!" Policija hapsi demonstrante u Južnoj Koreji, predsednik Amerike spreman za susret sa Sijem na samitu APEK "Dogovorićemo se" (FOTO)
Donald Tramp Južna Koreja
PlanetaTRAMP UVODI KINI CARINE OD 100 ODSTO! Dao rok Pekingu do 1. novembra da promeni odnos prema SAD! Sprema se haos, OVO su moguće posledice?
Donadl Tramp Si Djinping.jpg
PlanetaRAKETNI RAZARAČ NA 11 KM OD VENECUELE, ČEKA TRAMPOV MIG ZA KOPNENI NAPAD! Stiže najveći ratni brod na svetu, Madurov zvaničnik: Amerika želi našu NAFTU I ZLATO
Donald Tramp Nikolas Maduro