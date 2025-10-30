SI O SASTANKU SA TRAMPOM Predsednik Kine sa šefom Bele kuće postigao konsenzus o glavnim pitanjima "Da pokažemo odgovornost koja dolikuje velikim silama" (FOTO)
Kineski državni mediji objavili su saopštenje o komentarima predsednika Sija Đinpinga tokom sastanka s američkim predsednikom Donaldom Trampom na marginama samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u Južnoj Koreji.
BBC prenosi da je Si kazao da su obe strane postigle konsenzus o rešavanju "glavnih trgovinskih pitanja".
- Kineski i američki timovi će raditi na postizanju rezultata koji će poslužiti kao "umirujuća pilula" za privrede obe zemlje - rekao je Si.
U saopštenju koje je objavila državna agencija Sinhua predsednik Kine je naveo da obe zemlje imaju "obećavajuće izglede" za saradnju u oblastima kao što su rešavanje problema ilegalnih imigranata, sajber prevara, pranja novca, ali i na polju veštačke inteligencije.
- Kina i SAD mogu da zajedno pokažu odgovornost koja dolikuje velikim silama, radeći zajedno na ostvarivanju značajnijih, praktičnijih i korisnijih poduhvata za obe nacije i za svet - poručio je Si.
Tramp je pred sam sastanak sa Sijem naredio je vojsci da ponovo pokrene testiranja nuklearnog oružja SAD, nakon pauze u probama duže od tri decenije, kako bi održali korak sa drugim zemljama poput Rusije i Kine.
Susret je trajao sat i 40 minuta, duže nego što se očekivalo.
Nijedan od predsednika se nije obratio medijima nakon sastanka i odmah su otišli u svoje avione, a Tramp je tek unutar predsedničke letelice "Er fors uan" ispričao novinarima šta se desilo.
Tramp je odgovarao na pitanja oko 15 minuta, a izveštač BBC navodi da je dao oskudne detalje o pitanjima oko kojih su se Vašington i Peking navodno složili.
Tramp je sastanak sa Sijem ocenio kao "veliki uspeh" i "velika čast".
Na pitanje kako bi ocenio sastanak na skali od 1 do 10, Tramp je dao ocenu 12.
- Čestitali su mi na ogromnom uspehu koji smo postigli - kazao je predsednik Amerike.
Upitan oko trgovine retkim mineralima, Tramp je rekao da je to pitanje "rešeno" i dodao "više nema blokada iz Kine".
Tramp je juče stigao u Južnu Koreju gde se sastao sa predsednikom Li Dže Mjungom.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)