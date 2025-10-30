Slušaj vest

Ambasada NR Kine u Crnoj Gori održala je konferenciju za novinare povodom Četvrte plenarne sedmice 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i zajednički intervju sa ambasadorom Čen Sjufengom u hotelu Hilton u Podgorici.

Na zasedanju raspravljen je i usvojen predlog Kine o formulisanju Petnaestog petogodišnjeg plana za nacionalnu ekonomiju i društveni razvoj. Takođe je dat pregled razvojnih dostignuća Kine tokom Četrnaestog petogodišnjeg plana (2021-2025).

“Ova plenarna sednica dodatno je poslala jasan signal i iskazala iskrenu nameru Kine da nastavi sa širenjem otvaranja prema svetu na visokom nivou”, kazao je ambasador, istakavši da će Kina zajedno sa svim državama uključujući i Crnu Goru nastaviti da promoviše visokokvalitetnu izgradnju i Inicijativu “Pojas i put”.

“Spremni smo da zajedno sa crnogorskom stranom nastavimo tradicionalno prijateljstvo i produbljujemo saradnju od obostrane koristi i podignemo naše odnose na još viši nivo”, rekao je ambasador.

Foto: Kineska medijska grupa

Ove godine se obeležava 80. godišnjica osnivanja UN. Ambasador je podsetio da je nedavno predsednik Kine Si Đinping predstavio inicijativu za globalno upravljanje koja sažima kineske stavove i preporuke za reformu i unapređenje globalnog upravljanja.

Nakon predstavljanja Inicijative ona je izazvala široku i pozitivnu reakciju u međunarodnoj zajednici sa više od 140 zemalja i međunarodnih organizacija koje su izrazile podršku.

Na pitanje o Rezoluciji 2758 ambasador je odgovorio podsećanjem da je 26. sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 25. oktobra 1971. sa većinom usvojila rezoluciju kojom je NR Kina obnovila sva svoja zakonita prava u UN, dodajući da zvanično pravno mišljenje Kancelarije UN za pravna pitanja jasno navodi da je Tajvan provincija Kine bez statusa nezavisnog entiteta i da tajvanske vlasti ne poseduju nikakav oblik statusa vlade, te da pojedine zemlje iskrivljuju i šire pogrešnu tezu o neodređenom statusu Tajvana što, kako podvlači, predstavlja ozbiljno kršenje osnovnih principa međunarodnih odnosa kao što su suverenitet i nemešanje u unutrašnje poslove.

Kineska medijska grupa, Pobjeda, Prva TV, Mediabiro kao i ostale medijske kuće Crne Gore prisustvovale su i izveštavale sa konferencije.