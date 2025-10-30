POBEGLI NAKON SUDARA NA AUTOPUTU U MISISIPIJU

Kamion koji je prevozio majmune iz laboratorije Univerziteta Tulejn u Nju Orleansu prevrnuo se na autoputu u Misisipiju, a nastavlja se potraga za nekoliko velikih i "agresivnih" životinja koje su pobegle iz kaveza i još uvek su na slobodi.

Foks njuz prenosi saopštenje kancelarije šerifa okruga Džasper da je nakon sudara, koji se dogodio u utorak severno od Hajdelberga, pobeglo više rezus majmuna.

- Majmuni su teški oko 18 kilograma, agresivni su prema ljudima i potrebna je oprema za ličnu zaštitu za kontakt sa njima - piše u objavi kancelarije na Fejsbuku.

Zamenici šerifa su naveli da žvotinje imaju u sebi viruse hepatitisa C, herpesa i Kovida.

Sa druge strane, Univerzitet Tulejn je kasnije saopštio da životinje nisu bile izložene nikakvim bolestima.

Američka agencija Asošijejted pres je objavio da su tri od 21 majmuna iz kamionu i dalje na slobodi.

S Univerziteta Tulejn je za Foks njuz navedeno da njihov Nacionalni biomedicinski istraživački centar daje svoje majmune drugim istraživačkim organizacijama kako bi unapredili naučna otkrića.

- Dotični primati pripadaju drugom entitetu i nisu zarazni. Aktivno sarađujemo sa lokalnim vlastima i poslaćemo tim stručnjaka za brigu o životinjama da pomognu po potrebi - poručeno je sa tog univerziteta.

Zvaničnici nisu potvrdili broj majmuna koji su pobegli, broj ubijenih životinja ili broj majmuna koji su ostali u kavezima.

Oni su rekli da su bili u kontaktu sa kompanijom koje se bavi hvatanjem odbeglih životinja kako bi "pomogla u rešavanju situacije".

Kancelarija šerifa je odgovorila na komentar na Fejsbuku zabrinutog građanina koji je pitao da li je objava šala.

- Nažalost, nije - odgovoreno je iz kancelarije.