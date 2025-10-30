Slušaj vest

U većiniukrajinskih oblasti uvedena su hitna isključenja električne energije nakon još jednog masovnog ruskog napada raketama i dronovima na civilnu i energetsku infrastrukturu.

To je objavio Kijev indipendent.

- Ako trenutno imate električnu energiju, molimo vas da je trošite štedljivo - poručili su iz državne kompanije "Ukrenergo".

Masovni ruski napad raketama i dronovima na Ukrajinu Foto: screenshot X

Vazdušne uzbune oglašene su tiokom noći u celoj zemlji, dok su ukrajinske snage protivvazdušne odbrane (PVO) pokušavale da obore dronove Šahid, krstareće i balističke projektile, kao i hipersonične rakete Kinžal.

- U Zaporoškoj oblasti oštećene su stambene zgrade, a povređeno je 11 osoba, među kojima šestoro dece - saopštio je oblasni guverner Ivan Fedorov.

U Borispilu u Kijevskoj oblasti ranjena je 36-godišnja žena u napadu dronom.

Lokalni zvaničnici naveli su da je u jednom domu izbio požar i da su oštećene stambene zgrade.

Eksplozije su zabeležene i u Hmeljnickoj i Ivano-Frankivskoj oblasti, daleko od fronta na zapadu Ukrajine.

Gradonačelnik Ivano-Frankivska Ruslan Marcinjkiv potvrdio je da je PVO aktivirana na području tog grada i upozorio da bi moglo da dođe do prekida snabdevanja električnom energijom zbog ruskih napada na energetsku infrastrukturu.

U trenutku njegove objave vazdušne uzbune bile su i dalje na snazi u zapadnim delovima zemlje.

I dalje tokom jutra dronovi Šahid još uvek su bili u ukrajinskom vazdušnom prostoru.

(Kurir.rs/The Kyiv Post/Index/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlaneta"LUDILO SVE JAČE": RUSKA AMBASADA REAGOVALA NA PRETNJE BELGIJSKOG MINISTRA: Izjave su "apsolutno nenormalne", predstavljaju opasnost po budućnost Evrope
rusija.jpg
PlanetaGOTOVO, RUSI UŠLI U POKROVSK! 2 GODINE OSVAJALI STRATEŠKI VAŽAN GRAD Moskva i Kijev potvrdili; Zelenski: Ukrajinaca ima 8 puta manje, ne mogu da pariraju (FOTO)
Vladimir Putin Rusija Ukrajina Pokrovsk
Planeta"SRAVNIĆEMO MOSKVU SA ZEMLJOM AKO PUTIN NAPADNE BRISEL!" Eksplozivni intervju ministra odbrane Belgije o "srcu NATO", Trampu i "malim zelenim ljudima" (FOTO)
Moskva.jpg
PlanetaZELENSKI POTVRDIO - FLAMINGO I RUTA UPOTREBLJENI NA RUSIMA! Predsednik kaže da tek slede OZBILJNIJI NAPADI novim raketama dugog dometa (FOTO, VIDEO)
zelenski.jpg