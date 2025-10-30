Slušaj vest

Muškarac kog je slovenačka policija u utorak privela nakon što je urinirao ispred lokala Patriot, gde se u subotu dogodio tragičan napad na Aleša Šutara zvanog Aca, koristio je tada namenski izlazak kako bi prisustvovao radionici Zavoda za zapošljavanje Novo Mesto.

Radi se o muškarcu koji trenutno izdržava kaznu u vidu zamenskog zatvora, a njegovo puštanje na slobodu predviđeno je početkom sledećeg meseca. Zbog prekršaja koji je počinio, više mu neće biti odobravani namenski izlazci.

Uprava za izvršenje krivičnih sankcija potvrdila je da je muškarac koji je priveden pre utorka imao odobrenje za izlazak radi učešća na radionici Zavoda za zapošljavanje Novo Mesto, kao pripremu za njegov predstojeći otpust.

Raniji namenski izlazci bez problema

Kako su naveli iz Uprave, isti muškarac je i ranije koristio namenski izlazak, ali tada nije bilo zabeleženih nikakvih prekršaja. Međutim, zbog incidenta koji se dogodio usred dana, više neće imati pravo na takve izlazke.

Policijska uprava Novo Mesto saopštila je da je muškarac oko 12:30 sati, ispred lokala gde se dogodio subotnji napad i gde građani sada pale sveće u znak sećanja, najpre urinirao, a zatim udario jednog građanina.

Reč je o višestrukom povratniku i starom poznaniku policije. Policija ga je kasnije pronašla u ugostiteljskom objektu u Seidlovoj ulici, gde je ponovo narušavao javni red i mir. Kako nije prestajao sa remećenjem reda, policajci su mu odredili zadržavanje.

Šta je zamenski zatvor?

Zamenski zatvor se može odrediti umesto plaćanja novčane kazne, kada osoba duguje najmanje 1.000 evra. Nakon što se odsluži zamenski zatvor, osoba više ne mora da plati kaznu.

U slučaju lakšeg prekršaja, za koji je izrečena novčana kazna od najmanje 300 evra, zamenski zatvor se može primeniti samo ako zbir jedne ili više kazni, donetih istom odlukom, iznosi 1.000 evra ili više.

Postupak započinje kada poreska uprava obavesti sud da kaznu nije uspela da naplati. Potom osnovni sud na teritoriji gde osoba ima prebivalište donosi odluku o zamenskom zatvoru.