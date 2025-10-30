Slušaj vest

Francuska policija uhapsila je još pet osoba, uključujući i glavnog osumnjičenog, zbog spektakularne krađe kraljevskog nakita iz muzeja Luvr, saopštila je u četvrtak pariska tužiteljka Lor Beko.

- Imali smo ga na oku - rekla je Beko o glavnom osumnjičenom i dodala da ništa od plena vrednog oko 102 miliona dolara nije pronađeno.

Pljačku izvela četvorica maskiranih lopova

Četvorica lopova s kapuljačama ukrala su nakit nakon što su provalili u Luvr ujutru 19. oktobra, čime su razotkrili ozbiljne propuste u obezbeđenju najposećenijeg muzeja na svetu.

Nova hapšenja usledila su nakon što su tokom vikenda privedena dva muškarca osumnjičena da su se popela kroz prozor na spratu muzeja i ukrala dragocene predmete.

Dvojica osumnjičenih priznala delimično učešće

Tužiteljka Beko rekla je na konferenciji za novinare u sredu da su dvojica muškaraca "delimično priznala" svoje učešće u pljački tokom ispitivanja. Sumnja se da su upravo oni provalili u muzejsku Galeriju Apolona (Galerie d’Apollon) i makazama za metal otvorili vitrine sa nakitom.

Protiv njih su podnete preliminarne optužbe za krađu u okviru organizovane bande i za zločinačko udruživanje, a ako budu proglašeni krivima, preti im do 15 godina zatvora.

DNK tragovi pomogli u otkrivanju počinilaca

Bekova je navela da su DNK tragovi pronađeni na skuteru koji je korišćen u pljački i na razbijenim staklenim vitrinama pomogli policiji da identifikuje osumnjičene.

Jedan od njih je Francuz, ranije osuđivan zbog krađe pri kojoj je automobilom razbio bankomat, i trenutno je bio na uslovnoj slobodi zbog drugog krivičnog dela. Drugi osumnjičeni je Alžirac sa više prekršaja u saobraćaju, a obojica su u tridesetim godinama.

Istražitelji ne isključuju mogućnost većeg broja učesnika

Bekova je dodala da nije isključeno da je u zločin bilo uključeno više od četvorice lopova, koliko ih se vidi na snimcima sa sigurnosnih kamera, ali da nema dokaza da je reč o "poslu iznutra".

Policija priznala ozbiljne bezbednosne propuste u muzeju

Francuska policija priznala je u sredu da u Luvru postoje ozbiljni bezbednosni propusti. Šef pariske policije Patris For rekao je pred Senatom da su zastareli sistemi i sporo sprovođenje popravki ostavili "slabe tačke" u obezbeđenju muzeja.

- Tehnološki napredak nije ostvaren - rekao je For, dodajući da su delovi video-mreže i dalje analogni, što znači lošiji kvalitet slike i sporije deljenje snimaka u realnom vremenu.

Obnova sistema bezbednosti tek za nekoliko godina