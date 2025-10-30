AP: Broj mrtvih na Haitiju porastao na 40

Associated Press javlja da je broj poginulih na Haitiju porastao na 40, pozivajući se na dužnosnika iz Agencije za civilnu zaštitu Haitija.

Podsjetimo, Haiti je doživio iznenadne poplave nakon prolaska uragana Melissa, a prvotne brojke ukazivale su na 20 poginulih, među kojima i 10 djece.