ZASTRAŠUJUĆI SNIMCI IZ VAZDUHA! Smrtonosni uragan opustošio JAMAJKU! Kuće SRUŠENE do TEMELJA, kao da je pala atomska bomba! Šteta je OGROMNA! (FOTO/VIDEO)
Broj žrtava posle razornog uragana Melisa koji je pogodio Karibeporastao je dok je prelazio preko Kube i kretao se prema Bahamima, dan nakon što je udario na Jamajku kao jedna od najjačih oluja u regiji ikada zabeleženih.
Zvaničnici na Haitijusaopštili su da je najmanje 40 osoba poginulo. Četiri smrtna slučajeva zabeležena su na Jamajci, a jedan u Dominikanskoj Republici.
Kuba i Haiti ukinuli su upozorenja na uragan i tropsku oluju. U međuvremenu, upozorenje na uragan trenutno je na snazi za Bahame i Bermude, dok je upozorenje na tropsku oluju na snazi za ostrva Terks i Kejkos.
Stiže pomoć iz Amerike
Timovi za pomoć u katastrofama iz SAD trenutno su na putu za Jamajku, Bahame i Dominikansku Republiku, potvrdila su tri zvaničnika američkog Stejt departmenta za AP. Očekuje se da će stići u sledećih 24-48 sati.
Zvaničnici, koji su govorili pod uslovom anonimnosti jer timovi još nisu na terenu, rekli su kako se očekuje da će potrebe uključivati privremeni smeštaj, hranu i higijenske pakete.
Uragan ide prema Bahamima
Američki Nacionalni centar za uragane u svom najnovijem ažuriranju navodi da je središte Melise sada samo oko 130 kilometara udaljeno od istočnih Bahama. Maksimalne trajne brzine vetra dodatno su se usporile na 145 km/h.
To tehnički svrstava Melisu u oluje kategorije 1. Zvanična potvrda smanjenja stepena za sada se čeka.
Prema centru, moguće je i određeno ponovno jačanje uragana tokom večeri.
Associated Press javlja da je broj poginulih na Haitiju porastao na 40, pozivajući se na dužnosnika iz Agencije za civilnu zaštitu Haitija.
Podsjetimo, Haiti je doživio iznenadne poplave nakon prolaska uragana Melissa, a prvotne brojke ukazivale su na 20 poginulih, među kojima i 10 djece.