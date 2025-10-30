Slušaj vest

Na istoku Poljske danas su privremeno zatvorena dva aerodroma pošto je vojska te zemlje članice NATO podigla borbene avione i stavila odbrambene snage u stanje visoke pripravnosti kao odgovor na ruske napade na Ukrajinu.

Međunarodni servis poljske televizije TVP prenosi saopštenje agencije za vazdušni saobraćaj PANSA da su malo 7.15 sati jutros regionalni aerodromi u Radomu i Lublinu zatvoreni "zbog potrebe da se obezbedi sloboda delovanja vojne avijacije".

Prethodno je poljska vojska saopštila da su njene snage, zajedno sa snagama saveznika iz NATO, raspoređene zbog ruske vojne operacije sa druge strane granice u Ukrajini.

- Dežurni parovi lovaca i avion za rano upozoravanje su podignuti. Kopneni sistemi protivvazdušne odbrane (PVO) i radarskog izviđanja su u najvišem stepenu pripravnosti - objavila je Operativna komanda poljskih oružanih snaga na društvenoj mreži X.

Zvaničnici su mere opisali kao preventivne, usmerene na "obezbeđivanje vazdušnog prostora i njegovu zaštitu, posebno u područjima pored ugroženih regiona".

Ratno vazduhoplovstvo Poljske redovno podiže avione kao odgovor na događaje u Ukrajini, ali aerodromi retko budu obuhvaćeni tim merama.

Aerodrom u Lublinu je 11. najprometniji u Poljskoj, dok je Radom na 13. mestu, a PANSA je saopštila da će ostati zatvoreni "dokle god traje operacija".

Ranije ove nedelje, poljski borbeni avioni presreli su ruski izviđački avion Il-20 iznad Baltičkog mora, gde je i ranije bilo takvih incidenata.