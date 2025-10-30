Slušaj vest

Kina je pozvala danas SAD da "ozbiljno" poštuju međunarodnu zabranu nuklearnih testova, posle objave američkog predsednika Donalda Trampa da je naredio svom ministarstvu odbrane da testira nuklearno oružje njegove zemlje.

- Kina se nada da će SAD ozbiljno poštovati obaveze sporazuma o potpunoj zabrani nuklearnih testova i preuzetu obavezu da zabrani nuklearno testiranje, i preduzeti konkretne mere da sačuvaju svetski sistem nuklearnog razoružanja i neširenja nuklearnog oružja da bi se očuvala svetska ravnoteža i strateška stabilnost - rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun, na redovnoj konferenciji za novinare.

Tramp je ranije danas, uoči sastanka s kineskim predsednikom Sijem Đinpingom u Južnoj Koreji, naložio svom Ministarstvu rata da odmah nastavi sa testiranjen nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi" sa drugim nuklearnim silama kao što su Rusija i Kina.

Sastanak Donalda Trampa i Sija Đinpinga, predsednika SAD i Kine, na marginama samita APEK u Južnoj Koreji Foto: YONHAP/YNA, Mark Schiefelbein/AP, Shutterstock, Mark Schiefelbein/AP

On je naveo da SAD imaju više nuklearnog oružja nego bilo koja druga zemlja i da je Rusija je na drugom mestu, dok je Kina na "udaljenom trećem".

Tramp je ipak dodao da će Kina dostići nivo američkog arsenala u narednih pet godina.

Američki nuklearni arsenal Foto: Printscreen/X

SAD nisu testirale nuklearno oružje još od 1992. godine i kraja Hladnog rata.

Ruska raketa na nuklearni pogon Burevestnik Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije, Printskrin Youtube

Trampova odluka je usledila samo par dana nakon što je osudio Rusiju zbog testiranja rakete na nuklearni pogonBurevestnik, koja navodno ima neograničen domet.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

Ne propustitePlanetaSI O SASTANKU SA TRAMPOM Predsednik Kine sa šefom Bele kuće postigao konsenzus o glavnim pitanjima "Da pokažemo odgovornost koja dolikuje velikim silama" (FOTO)
Donald Tramp Si Đinping
PlanetaTRAMP NAREDIO NUKLEARNE PROBE I REŠIO PROBLEM SA KINOM! Predsednik SAD zadovoljan sastankom sa Sijem, da li je upalila Niksonova "TEORIJA LUDAKA"? (FOTO, VIDEO)
Donald Tramp Si Đinping
Planeta"NEĆEMO TRAMPA, NEĆEMO KINU!" Policija hapsi demonstrante u Južnoj Koreji, predsednik Amerike spreman za susret sa Sijem na samitu APEK "Dogovorićemo se" (FOTO)
Donald Tramp Južna Koreja
PlanetaJOŠ JEDAN TRAMPOV POTPIS, OBEZBEDIO RETKE MINERALE AMERICI! Uspešan nastavak azijske turneje, u Japanu našao deo rešenja za problem sa Kinom (FOTO)
Donald Tramp Japan