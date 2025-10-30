"NADAMO SE DA ĆE AMERIKA OZBILJNO POŠTOVATI ZABRANU NUKLEARNIH PROBA" Prva reakcija nakon Kine nakon Trampove obnove testiranja atomskog oružja (FOTO)
Kina je pozvala danas SAD da "ozbiljno" poštuju međunarodnu zabranu nuklearnih testova, posle objave američkog predsednika Donalda Trampa da je naredio svom ministarstvu odbrane da testira nuklearno oružje njegove zemlje.
- Kina se nada da će SAD ozbiljno poštovati obaveze sporazuma o potpunoj zabrani nuklearnih testova i preuzetu obavezu da zabrani nuklearno testiranje, i preduzeti konkretne mere da sačuvaju svetski sistem nuklearnog razoružanja i neširenja nuklearnog oružja da bi se očuvala svetska ravnoteža i strateška stabilnost - rekao je portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Guo Điakun, na redovnoj konferenciji za novinare.
Tramp je ranije danas, uoči sastanka s kineskim predsednikom Sijem Đinpingom u Južnoj Koreji, naložio svom Ministarstvu rata da odmah nastavi sa testiranjen nuklearnog oružja "na ravnopravnoj osnovi" sa drugim nuklearnim silama kao što su Rusija i Kina.
On je naveo da SAD imaju više nuklearnog oružja nego bilo koja druga zemlja i da je Rusija je na drugom mestu, dok je Kina na "udaljenom trećem".
Tramp je ipak dodao da će Kina dostići nivo američkog arsenala u narednih pet godina.
SAD nisu testirale nuklearno oružje još od 1992. godine i kraja Hladnog rata.
Trampova odluka je usledila samo par dana nakon što je osudio Rusiju zbog testiranja rakete na nuklearni pogonBurevestnik, koja navodno ima neograničen domet.
(Kurir.rs/Beta-AFP)