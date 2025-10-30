Slušaj vest

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov rekao je da ruska ispitivanja rakete Burevestnik na nuklearni pogon ne spadaju pod globalno ograničena ispitivanja nuklearnog oružja, prenosi TASS.

Komentarišući izjave američkog lidera, Peskov je naglasio da je reč o pogrešnom tumačenju.

- Ako se na neki način poziva na test Burevestnika, onda ovo ni na koji način nije nuklearno ispitivanje. Sve zemlje razvijaju svoje odbrambene sisteme, ali ovo nije nuklearno ispitivanje - naglasio je predstavnik Kremlja.

Ova reakcija usledila je nakon što je američki predsednik Donald Tramp rekao da je naredio Pentagonu da odmah nastavi sa ispitivanjem nuklearnog oružja. Tramp, međutim, nije pojasnio o kakvim se tačno testovima radi, niti da li uključuju detonacije nuklearnih bojevih glava.

Donald Tramp i Si Đinping Foto: YONHAP/YNA

- Zbog programa testiranja drugih zemalja, naložio sam Ministarstvu odbrane da počne sa testiranjem našeg nuklearnog oružja na ravnopravnoj osnovi. Taj proces će početi odmah - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži "Istina" ("Truth Social") pre sastanka sa Sijem u Južnoj Koreji.

Predsednik Vladimir Putin je u sredu izjavio da je Rusija uspešno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon, za koji vojni analitičari kažu da je sposoban da uništi priobalna područja stvaranjem masivnih radioaktivnih okeanskih talasa.

Dok je Tramp pooštrio i svoju retoriku i svoj stav prema Rusiji, Putin je javno pokazao "nuklearne mišiće" testiranjem nove krstareće rakete Burevestnik 21. oktobra i izvođenjem vežbi lansiranja nuklearnog oružja 22. oktobra.

Sjedinjene Države su poslednji put testirale nuklearno oružje 1992. godine.