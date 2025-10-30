Slušaj vest

Američka vojska je ubila juče četiri muškarca tokom napada na sumnjivi brod za prevoz droge u istočnom Pacifiku, rekao je američki ministar rata Pit Hegset, a prenosi Rojters.

Američka vojska potopila još jedan brod na Pacifiku Foto: screenshot X/SecWar

- Ovaj brod je kao i svi ostali, prema našim obaveštajnim podacima, bio umešan u ilegalno krijumčarenje narkotika. Prolazio je poznatom rutom za trgovinu narkoticima i prevozio je narkotike - istakao je Hegset u objavi na Iksu.

Hegsetova objava uključivala je i video isečak od 22 sekunde broda koji je eksplodirao usled napada američke vojske.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaSERIJA AMERIČKIH NAPADA NA BRODOVE U TIHOM OKEANU: U švercu droge ubijeno 14 krijumčara
profimedia0830797758-copy22.jpg
PlanetaAMERIKANCI PLANIRALI OTMICU MADURA: Tajni agent pokušao da podmiti predsednikovog pilota, ponudio mu bogatstvo!
venecuela AP Cristian Hernandez.jpg
PlanetaRAKETNI RAZARAČ NA 11 KM OD VENECUELE, ČEKA TRAMPOV MIG ZA KOPNENI NAPAD! Stiže najveći ratni brod na svetu, Madurov zvaničnik: Amerika želi našu NAFTU I ZLATO
Donald Tramp Nikolas Maduro
Planeta"TRAMP IZMIŠLJA NOVI RAT": Predsednik Venecuele optužio SAD zbog slanja nosača aviona u Karipsko more
combo123.jpg