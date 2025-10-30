Još jedan brod koji je navodno prevozio drogu potopljen je u raketnom napadu američkih snaga. Poginule su četiri osobe.
"bio je umešan u ilegalno krijumčarenje narkotika"
NOVI UDAR AMERIČKIH SNAGA! Još jedan brod potopljen raketom, ima mrtvih! (FOTO/VIDEO)
Američka vojska je ubila juče četiri muškarca tokom napada na sumnjivi brod za prevoz droge u istočnom Pacifiku, rekao je američki ministar rata Pit Hegset, a prenosi Rojters.
Američka vojska potopila još jedan brod na Pacifiku Foto: screenshot X/SecWar
- Ovaj brod je kao i svi ostali, prema našim obaveštajnim podacima, bio umešan u ilegalno krijumčarenje narkotika. Prolazio je poznatom rutom za trgovinu narkoticima i prevozio je narkotike - istakao je Hegset u objavi na Iksu.
Hegsetova objava uključivala je i video isečak od 22 sekunde broda koji je eksplodirao usled napada američke vojske.
