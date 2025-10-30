Slušaj vest

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen posetio je bivšeg predsednika Nikolu Sarkozija u zatvoru Sante u sredu.

Sarkozi se nalazi u zatvoru Sante, gde se nalazi u samici od 21. oktobra, saznaje BFMTV.

Deramanenova poseta trajala je 45 minuta, a ministra pravde Francuske tokom posete pratio je upravnik zatvora.

Žerald Darmanen je potom 45 minuta razgovarao sa zatvorskim službenicima, posebno o bezbednosti pritvora bivšeg šefa države.

"Biću zabrinut zbog njegovih bezbednosnih uslova."

Žerald Darmanen
Foto: AP Aurelien Morissard

Ministar pravde je dan pre zatvaranja Nikole Sarkozija najavio da će posetiti bivšeg šefa države u zatvoru La Sante.

"S obzirom na moju funkciju, moram da pazim na njegove bezbednosne uslove", rekao je Darmanen.

Objašnjavajući u kojem svojstvu je došao u posetu u zatvor, Darmanen je rekao.

"Ministar pravde može da poseti bilo koji zatvor. Inače, idem tri puta nedeljno u zatvore, jer ministar mora da garantuje pravilno funkcionisanje javne službe. Posećivao sam zatvorenike i ranije, i to nije neuobičajeno", istakao je Darmanen.

Ovu izjavu su pozdravili neki u političkoj klasi, posebno pristalice Sarkozija, ali su je drugi snažno kritikovali.

Remi Hajc, glavni tužilac Kasacionog suda i najviši francuski sudija, izrazio je zabrinutost za "nezavisnost sudija" nakon izjava Darmanena.

Sarkozi je na izdržavanju petogodišnje kazne zatvora zbog zavere za prikupljanje sredstava za kampanju bivšeg libijskog lidera Moamera Gadafija.

(Kurir.rs/BFMTV/P.V.)

Ne propustitePlanetaSARKOZI SPAVA PORED WC ŠOLJE BEZ POKLOPCA: Otkriveno kako se bivši francuski predsednik "provodi" u zatvoru, robijaši mu prete: "Osvetićemo Gadafija" (FOTO)
Sarkozi.jpg
PlanetaSARKOZI ISPRAĆEN NA ROBIJU UZ MARSELJEZU, STIGAO U SVOJ NOVI "DOM" Bivši predsednik Francuske počinje da služi petogodišnju kaznu zatvora u ćeliji od 9 kvadrata
Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi u pratnji supruge stigao na odsluženje zatvorske kazne
PlanetaSARKOZI IDE U "VIP" DEO ZATVORA U PARIZU: Razlog će vas iznenaditi, evo kog datuma će biti iza rešetaka (FOTO)
x03 AP Michel Euler.jpg
Planeta"MAKRON JE SRAMOTNO LOŠE UČIO ISTORIJU"! Ruska obaveštajna služba: Francuska se sprema da pošalje 2.000 vojnika u Ukrajinu
Emanuel Makron.jpg