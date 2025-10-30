Slušaj vest

Francuski ministar pravde Žerald Darmanen posetio je bivšeg predsednika Nikolu Sarkozija u zatvoru Sante u sredu.

Sarkozi se nalazi u zatvoru Sante, gde se nalazi u samici od 21. oktobra, saznaje BFMTV.

Deramanenova poseta trajala je 45 minuta, a ministra pravde Francuske tokom posete pratio je upravnik zatvora.

Žerald Darmanen je potom 45 minuta razgovarao sa zatvorskim službenicima, posebno o bezbednosti pritvora bivšeg šefa države.

"Biću zabrinut zbog njegovih bezbednosnih uslova."

Foto: AP Aurelien Morissard

Ministar pravde je dan pre zatvaranja Nikole Sarkozija najavio da će posetiti bivšeg šefa države u zatvoru La Sante.

"S obzirom na moju funkciju, moram da pazim na njegove bezbednosne uslove", rekao je Darmanen.

Objašnjavajući u kojem svojstvu je došao u posetu u zatvor, Darmanen je rekao.

"Ministar pravde može da poseti bilo koji zatvor. Inače, idem tri puta nedeljno u zatvore, jer ministar mora da garantuje pravilno funkcionisanje javne službe. Posećivao sam zatvorenike i ranije, i to nije neuobičajeno", istakao je Darmanen.

Ovu izjavu su pozdravili neki u političkoj klasi, posebno pristalice Sarkozija, ali su je drugi snažno kritikovali.

Remi Hajc, glavni tužilac Kasacionog suda i najviši francuski sudija, izrazio je zabrinutost za "nezavisnost sudija" nakon izjava Darmanena.