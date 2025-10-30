SVE JE U IGRI

Šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orabna, Gergelji Guljaš, otkrio je dan je da će se mađarski premijer Viktor Orban sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Guljaš je rekao da će se Orban sastati sa Trampom u Beloj kući 7. novembra, dan ranije nego što su nezvanični medijski izveštaji ranije ukazivali.

Rekao je da razgovori između mađarske i američke strane traju već duže vreme o nizu pitanja i da je svrha posete postizanje sporazuma o saradnji u oblastima energetike, odbrane, ekonomije i finansija.

Guljaš je rekaok da bi Orban i Tramp mogli da razgovaraju o planu da se susretnu ruski i američki lider, Vladimir Putin i Donald Tramp, kako bi se postigao mir u Ukrajini.

"Ovaj sastanak nudi mogućnost da lideri dve države naprave mapu puta koja bi dovela do američko-ruskog sastanka, i preko toga i do mirnovnog sporazuma Rusije i Ukrajine", rekao je Guljaš.

Prvobitno je postojao načelni plan da se Tramp i Putin sastanu u Budimpešti, ali je ta ideja propala za sada, nakon što Moskva nije pristala na prekid vatre.