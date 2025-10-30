Slušaj vest

Iz Brazila dolaze šokantne vesti o obračunu tokom racije policije i lokalnih bandi u Rio de Žaneiru, tokom kog je ubijeno više od 130 ljudi, a tamošnja policija je optužena da je obezglavila tinejdžera gangstera i obesila njegovu glavu na drvetu nakon najbrutalnije racije u faveli.

Krvava bitka dogodila se samo nekoliko dana pre nego što će Brazil ugostiti svetske lidere i britanskog princa Vilijama na klimatskom samitu COP30, dok su besni narko-mafijaši bombardovali policiju dronovima u znak osvete za smrtonosni obračun.

Prvo je policija zasuta eksplozivom

Policajci su zasuti eksplozivom u okrugu Penha u jezivoj eskalaciji sukoba u Riju, koja je otkrila nasilnu pozadinu grada uoči globalnog događaja.

"Evo kako kriminalci tretiraju policiju u Riju - bacaju bombe sa dronova na njih", rekao je portparol brazilske policije.

On je dodao da ovo nije običan zločin, već narko-terorizam.

Vazdušni napadi usledili su nakon brutalne policijske akcije u kojoj je poginulo najmanje 130 ljudi, što je istaklo kontroverzni rat grada protiv narko-bandi ukorenjenih u najsiromašnijim naseljima Rio de Žaneira.

Porodice poginulih osudile su ono što su opisale kao pogubljenja od policije, dok je državna vlada pozdravila uspešnu operaciju protiv moćne kriminalne grupe koja je preuzela velike delove Rio de Žaneira.

Dan nakon što je policijska operacija paralizovala grad, stanovnici favele Komplekso da Penja pronašli su desetine tela u šumi na njenoj periferiji, uključujući i jedno koje je bilo obezglavljeno, rekli su lokalni novinari.

"Prerezali su grkljan mom sinu, odsekli mu vrat i okačili glavu o drvo kao trofej", rekla je Rakel Tomas, majka devetnaestogodišnjaka koji je pronađen obezglavljen.

Ona je rekla da su pogubili njenog sina, a da mu nisu dali priliku da se brani.

Advokat: Na telima se vide opekotine

Advokat Albino Pereira Neto, koji zastupa tri porodice koje su izgubile članove porodice, rekao je novinarima da su neka od tela imala "tragove opekotina" i da je nekoliko ubijenih bilo vezano.

Racija je takođe izazvala uzbunu iz inostranstva - generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao je da je "veoma zabrinut" zbog broja žrtava, rekao je novinarima njegov portparol Stefan Dižarik.

Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je "užasnuta" i pozvala na "brze istrage".