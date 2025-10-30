Slušaj vest

- Ukrajina jača svoju odbranu kako bi odbila napade - napisao je Aleksandar Sirski na Telegramu. "Glavni prioritet je spasavanje života naših vojnika", dodao je.

Paklena situacija u Pokrovsku

U okolini Pokrovska, u koji je ušlo 200 ruskih vojnika, situacija je sve kritičnija, i postoji opasnost da veliki broj ukrajinskih vojnika ostane u okruženju.

U vojsci se čuju pozivi Generalštabu ukrajinskih oružanih snaga da povuče trupe iz Pokrovska. Stručnjak za dronove Sergej Beskrestnov, pozivni znak Fleš, i vojnik Stanislav Bunjatov pisali su o tome na svojim nalozima na društvenim mrežama.

Prema rečima Beskrestnova, Rusi, sećajući se svojih velikih gubitaka tokom urbane borbe u Bahmutu, odlučili su da opkole aglomeraciju Pokrovska umesto da direktno napadaju grad.

- Pošto nismo mogli da se odupremo tome, moramo preuzeti odgovornost i hrabrost, donoseći nepopularne odluke. Verujem da je naša najvrednija imovina naš narod. Ne možemo sebi priuštiti da izgubimo svoje ljude zbog politike i javnog mnjenja - napisao je Beskrestnov.

Situacija u Pokrovsku - Crvenom bojom označena teritorija koju drže Rusi Foto: Printscreen/Deepstate.ua

Bunjatov se složio.

- Fleš je u pravu: izlazak iz grada na vreme i zauzimanje odbrambenih položaja bez panike je najbolji način delovanja, koji će sačuvati živote vojnika i omogućiti nam da uspostavimo odgovarajuću odbrambenu liniju. Ne bi trebalo da ponovimo tragičnu priču iz Ugljedara - napisao je.

Vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Aleksandar Sirski, insistira da je ruska vojska prodrla u Pokrovsk, ali da Oružane snage Ukrajine nisu opkoljene ni tamo ni u Kupjansku, kako je izjavio ruski predsednik Vladimir Putin.

- Situacija je složena, ali tvrdnje ruske propagande o tome da su Ukrajinske odbrambene snage navodno blokirane u Pokrovsku, kao i u Kupjansku, nisu istinite. Istovremeno, u Pokrovsku se neprijateljska pešadija, izbegavajući borbu, gomila u gradskom području i menja lokacije, tako da je primarni cilj da se identifikuje i uništi - napisao je vrhovni komandant na društvenim mrežama.

Oleksandar Sirski Foto: Presidential Office of Ukraine / imago stock&people / Profimedia

Rekao je da je "izdao neophodna naređenja" i, sa lokalnim komandantima, definisao zadatke za jačanje zaštite puteva snabdevanja i evakuacije. Donete su i druge odluke. Glavni prioritet vojnog rukovodstva sada je spasavanje života svojih vojnika.

Kijev je takođe saopštio da je Rusija napala ukrajinska energetska postrojenja sa stotinama dronova i raketa, ubivši dve osobe, ranivši decu i vršeći dodatni pritisak na snabdevanje energijom zemlje.

Zelenski je apelovao na Zapad

Ukrajinske vazduhoplovne snage saopštile su da se napad sastojao od 52 rakete i 653 drona, i da su oborene 623 vazdušne mete. Rusija je takođe saopštila da je zauzela još dva sela na istoku i jugu Ukrajine gde brojčano inferiorne ukrajinske snage postepeno gube teritoriju.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski objavio je broj poginulih u saopštenju na društvenim mrežama, dodajući da su Rusi pogodili civilne i energetske mete u devet regiona i glavnom gradu Kijevu.

Foto: Evan Vucci/AP

- Računamo na Ameriku, Evropu i G7 da neće ignorisati namere Moskve da sve uništi - rekao je Zelenski i pozvao na dodatne sankcije Rusiji.

Dve osobe su poginule u jugoistočnom gradu Zaporožje, gde je još sedamnaest ljudi, uključujući šestoro dece, povređeno, saopštile su lokalne vojne vlasti.

Oštećene elektrane

DTEK, najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini, objavila je da su njeni objekti oštećeni u nekoliko regiona.

Njen direktor Maksim Timčenko nazvao je to "velikim udarcem na njihove napore da održe snabdevanje energijom tokom zime". Regionalni guverner zapadnog regiona Lavov, koji se nalazi na granici sa članicom NATO-a Poljskom, objavio je da je Rusija pogodila dva objekta tamo.

Masovni ruski napad raketama i dronovima na Ukrajinu Foto: screenshot X

Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je da je pokrenulo "masovni" napad raketama i dronovima na ukrajinsku industriju, energetsku infrastrukturu i vazduhoplovne baze.