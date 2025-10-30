Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp ocenio je razgovor sa kineskim kolegom Si Đinpingom ocenom 12 na skali do 10!

Upitan da kaže kako bi ocenio sastanak sa kineskim predsednikom na skali do 10, Tramp je, u prepoznatljivom maniru, rekao - 12.

"To je bio neverovatan niz odluka koje mislim da smo doneli. Jeste, tako je bilo, nije mnogo ostalo toga da se kaže posle razgovora, koji je bio odličan", rekao je Tramp novinarima u njegovom avionu "Er Fors 1", posle dvočasovnog razgovora sa Sijem u Južnoj Koreji.

Tramp i Si su se susreli u južnokorejskoj vojnoj bazi u gradu Busan, odmah pored gradskog aerodroma.

Ovo je prvi put da se Tramp i Si sastaju uživo u prethodnih šest godina, mada su nekoliko puta razgovarali telefonom, posebno nakon što je Tramp reizabran prošle godine.