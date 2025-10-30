Slušaj vest

Sud u Ašafenburgu doneo je presudu protiv napadača koji je nožem usmrtio malog dečaka i jednog muškarca u parku u bavarskom gradu Ašafenburgu. Prema odluci suda, osumnjičeni će biti smešten u psihijatrijsku ustanovu, jer je proglašen neuračunljivim.

Presuda još nije pravosnažna. Tužilaštvo, zastupnici oštećenih i odbrana složili su se da se muškarac neodređeno vreme zadrži na psihijatriji.

Napad kuhinjskim nožem

Optuženi Avganistanacje putem svog advokata priznao da je kuhinjskim nožem ubio dvogodišnjeg dečaka marokanskog porekla i 41-godišnjeg nemačkog državljanina.

Muškarac, otac dvoje dece, slučajno se zatekao u parku i pokušao da pomogne grupi dece iz jaslica koja je bila napadnuta.

Prema navodima suda, napadač je ranio i dvogodišnju devojčicu, jednog 73-godišnjeg prolaznika i vaspitačicu od 59 godina.

Psihijatrijsko veštačenje pokazalo je da boluje od paranoidne šizofrenije i da je u trenutku napada čuo glasove koji su mu "naredili da napadne decu".

Teške optužbe i potpuna neuračunljivost

Tužilaštvo je napad kvalifikovalo kao ubistvo, pokušaj ubistva, ubistvo iz nehata, pokušaj ubistva iz nehata i nanošenje telesnih povreda.

Istražitelji su potvrdili da optuženi nije poznavao nijednu od svojih žrtava.

Zašto je ranije puštan sa psihijatrije?

Pre zločina u parku Šental, napadač je već više puta bio poznat policiji, zbog nasilja i oštećenja imovine. Zbog svoje bolesti dobijao je terapiju lekovima, ali ih nije redovno uzimao.

Tokom suđenja ostalo je nejasno zašto je više puta otpuštan iz psihijatrijskih ustanova, iako je ranije pokazivao problematično ponašanje.

Navodno su lekari procenjivali da "ne postoji opasnost po druge".

Psihijatar Hans-Peter Volc izjavio je da je vrlo verovatno da bi optuženi, bez lečenja, mogao ponovo da počini "vrlo agresivne zločine".

- Glavna meta njegovih napada nisu bili odrasli ljudi - rekao je Volc, objašnjavajući da je muškarac u trenutku napada video "oči agenata" koji su mu naređivali da ubija decu. Veštak je isključio mogućnost da optuženi glumi bolest.

Neograničeno zadržavanje i stroga pravila

Napadač, star 28 godina, ušao je u Nemačku u novembru 2022. i od kraja 2024. imao je obavezu da napusti zemlju. Zločin je izazvao široku debatu o migracionoj politici i bezbednosti u Nemačkoj.

Za razliku od krivičnog postupka, u ovakvom slučaju sud ne određuje vremenski rok zadržavanja. Smeštaj u zatvorenom odeljenju psihijatrijske bolnice je neograničen, ali se svake godine preispituje od strane posebnog suda za izvršenje kazni.

Moguće olakšice, kao što su šetnje po dvorištu ili kraći dopusti, ne dodeljuju se automatski, već isključivo prema napretku u terapiji, objašnjavaju iz suda. Mali broj pacijenata ne reaguje na terapiju, i za njih nema nikakvih olakšica.

Tek kada veštaci procene da više ne predstavljaju opasnost po okolinu, pacijenti mogu biti razmatrani za puštanje.

"Delo ludaka"