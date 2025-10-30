Slušaj vest

Predsednik ruskog Odbora Državne dume za međunarodne poslove Leonid Slucki izjavio je danas da će nastavak nuklearnih testiranja u SAD dovesti do haosa.

"Moguće nastavljanje američkih nuklearnih ispitivanja dovešće do haosa u sferi strateške stabilnosti", rekao je Slucki i dodao:

"Ukoliko Pentagon nastavi testiranja na američkim poligonima, koja su prekinuta 1992. godine, to će pokrenuti lančanu reakciju i, na kraju krajeva, dovesti do haosa u sferi strateške stabilnosti“, napisao je Slucki na svom Telegram kanalu.

Slucki je napomenuo da su Sjedinjene Američke Države potpisale Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba (CTBT) i da su obavezne da poštuju svoje obaveze čak i bez ratifikacije.

Foto: Shutterstock, EPA Vyacheslav Prokofyev Sputnik

"Rusija nastavlja da se pridržava svog dobrovoljnog moratorijuma na CTBT, uprkos povlačenju instrumenta o ratifikaciji. Ali samo na osnovu jednakosti i pariteta, kao što je predsednik Vladimir Putin upozorio još 2023. godine“, naglasio je Slucki.

Ranije u toku dana američki predsednik Donald Tramp rekao je da je naložio Pentagonu testiranje nuklearnog oružja.

Tramp nije precizirao na koje testove misli, niti da li to uključuje detoniranje nuklearnih bojevih glava.