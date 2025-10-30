Slušaj vest

Iako je istraga još uvek u toku, Orban je u objavi na Fejsbuku naveo tri moguća uzroka požara od prošle nedelje, sa kojim su se vatrogasci borili tokom cele noći i u kojima niko nije povređen.

- Sinoć sam slušao izveštaj ministra unutrašnjih poslova o incidentu u rafineriji nafte Sažalombata. Istraga je u punom jeku. Još ne znamo da li je pozadina bila nesreća, kvar ili spoljni napad - napisao je mađarski premijer na Fejsbuku.

Zatim je podsetio na izjavu poljskog ministra spoljnih poslova Radoslava Sikorskog, koji je, u svađi sa mađarskim ministrom spoljnih poslova Peterom Sijartom, napisao da je "ponosan na poljski sud koji je presudio da sabotaža agresora nije zločin".

Mislio je na ukrajinskog državljanina Volodimira Ž, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog napada na gasovod Severni tok 2, ali Poljska odbija da ga izruči Nemačkoj.

- Rafinerija u Sažalombati jedan je od pet najvažnijih strateških industrijskih objekata u Mađarskoj. Poljski ministar spoljnih poslova savetovao je Ukrajincima da dignu u vazduh gasovod Prijateljstva. Nadajmo se da to nije slučaj - napisao je Viktor Orban.

Dodao je da su cene goriva u Mađarskoj "već vrtoglavo skočile" i da je već naložio ministru ekonomije Martonu Nađu da hitno reaguje.

- Naložio sam mu da pregovara sa menadžerima MOL-a i da im jasno stavi do znanja da kompanija ne može da nadoknadi gubitak tako što će kupci plaćati za to zbog viših cena goriva.

I dok Ukrajina i njeni zapadni saveznici kritikuju Mađarsku zbog uvoza ruske nafte, Orban je već nekoliko puta izjavio da Budimpešta nema drugog izbora i da se mora osloniti na Rusiju za svoj kopneni položaj. Zvanična Budimpešta tvrdi da bi u slučaju uvoza nafte putem cevovoda iz Hrvatske, cene za potrošače eksplodirale. Orban sledeće nedelje ide u Vašington, gde će pokušati da ubedi Donalda Trampa da napravi izuzetak od sankcija ruskim naftnim kompanijama.