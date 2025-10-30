Nemački kancelar Merc u poseti Turskoj, pred sastanak sa predsednikom Erdoganom u Ankari izjavio da dve zemlje posebne i raznovrsne odnose
POSETA ANKARI
MERC DOŠAO DA "DODATNO PROŠIRI BLISKO PARTNERTSVO" SA TURSKOM: Nemački kancelar pred sastanak s Erdoganom poručio da 2 zemlje dele posebne odnose u više oblasti
Nemački kancelar Fridrih Merc obećao je danas jačanje partnerstva te zemlje sa Turskom i rekao da one dele posebne odnose u više oblasti.
Merc je to izjavio tokom posete Ankari, a uoči sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, prenosi agencija Anadolija.
- Turska i Nemačka dele posebne i raznovrsne odnose – u spoljnoj i bezbednosnoj politici, kao i u oblasti migracija, energetike i trgovine - napisao je Merc u objavi na društvenim mrežama.
Nemački kancelar Fridrih Merc se u Ankari sastao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom Foto: NECATI SAVAS/EPA
(Kurir.rs/Beta)
