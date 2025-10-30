Slušaj vest

Nemački kancelar Fridrih Merc obećao je danas jačanje partnerstva te zemlje sa Turskom i rekao da one dele posebne odnose u više oblasti.

Merc je to izjavio tokom posete Ankari, a uoči sastanka sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, prenosi agencija Anadolija.

- Turska i Nemačka dele posebne i raznovrsne odnose – u spoljnoj i bezbednosnoj politici, kao i u oblasti migracija, energetike i trgovine - napisao je Merc u objavi na društvenim mrežama.

Nemački kancelar Fridrih Merc se u Ankari sastao sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom Foto: NECATI SAVAS/EPA

Merc je dodao da želi da "dodatno proširi blisko partnerstvo" Nemačke i Turske.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaFIJASKO SASTANKA U SAD! MERC: Poseta Zelenskog Trampu nije prošla kako je želeo
106 EPA Clemens Bilan.jpg
PlanetaBOMBA! UKRAJINA DEO TRAMPOVE "ZLATNE KUPOLE ZA AMERIKU"? Zelenski stiže po Tomahavke, pada i nemačka brana na isporuku Taurusa, RUSIMA ŠALJU "POLJUBAC SMRTI"
američki predsednik Donald Tramp raketa Tomahavk ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nemački kancelar Fridrih Merc borbeni avion nosi raketu Taurus ruski predsednik Vladimir Putin
PlanetaSUKOB MERCA I ORBANA NA SAMITU EU! Svađa izbila oko odbrane od Rusije i podrške Ukrajini, nemački kancelar napao mađarskog premijera (FOTO)
merz EPA Olivier Hoslet.jpg
PlanetaTRAMP PRITISKA ERDOGANA, SLEDI ULTIMATUM? Turska zavisi od RUSKE NAFTE i dobija je ISPOD CENE, ali američki predsednik traži da Ankara zabrani uvoz (FOTO)
trmp erdogan.jpg