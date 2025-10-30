Slušaj vest

Ukrajinaje zatvorila svoju ambasadu u Havanii odlučila da "smanji nivo diplomatskih odnosa" sa Kubomzbog velikog broja kubanskih državljana koji se regrutuju da ratuju za Rusiju, saopštio je 29. oktobra ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Reakcija posle glasanja u Ujedinjenim nacijama

Ova odluka doneta je istog dana kada je Ukrajina glasala protiv rezolucije Generalne skupštine UN kojom se traži ukidanje američkog embarga protiv Kube.

- Naše glasanje nije bilo protiv kubanskog naroda, poštujemo njihovo pravo da žive u blagostanju, ali jeste protiv neaktivnosti kubanskih vlasti, koje nisu reagovale na masovno regrutovanje kubanskih državljana u rusku okupacionu vojsku - napisao je Sibiha na platformi Iks.

Hiljade Kubanaca bore se za Rusiju

- Hiljade njih potpisale su ugovore i pridružile se redovima vojnika koji direktno učestvuju u borbenim dejstvima na ukrajinskoj teritoriji - naveo je Sibiha.