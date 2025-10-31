Slušaj vest

Američka centralna banka, Federalne rezerve (FED), drugi put ove godine, smanjila je ključnu kamatnu stopu kako bi podržala ekonomski rast i zapošljavanje, iako inflacija ostaje povišena.

Međutim, predsednik FED Džerom Pauel je upozorio da dalja smanjenja kamatnih stopa nisu zagarantovana.

Kao razlog je naveo prekid priliva ekonomskih izveštaja, usled blokade savezne vlade, kao i oštre podele među 19 zvaničnika Feda koji određuju politiku u vezi sa kamatnim stopama.

Obraćajući se novinarima, nakon što je FED objavio odluku o kamatnim stopama, Pauel je rekao da postoje veoma različiti stavovi o tome kako postupiti u decembru na sledećem sastanku zvaničnika FED, i da dalje smanjenje referentne kamatne stope nije unapred zagarantovano – daleko od toga.

Smanjenje kamatne stope – za četvrtinu poena – spušta ključnu kamatnu stopu FED na oko 3,9 odsto. Ranije je bila oko 4,1 odsto.

Centralna banka je povećala kamatnu stopu na oko 5,3 odsto tokom 2023. i 2024. godine kako bi se izborila sa najvećim skokom inflacije u SAD u poslednje četiri decenije.

Foto: Shutterstock

Tokom prošle godine usledila su tri smanjenja.

Niže kamatne stope bi vremenom mogle smanjiti troškove zaduživanja za hipoteke, automobilske kredite i kreditne kartice, kao i za poslovne kredite.

Najnovija odluka dolazi u teška vremena za centralnu banku, sa sporim zapošljavanjem, i inflacijom koja se ipak drži iznad ciljane Fedove stope od dve odsto.

Stvar pogoršava to što centralna banka nema ekonomske putokaza za koje se obično oslanja na saveznu vladu, uključujući mesečne izveštaje o zaposlenosti, inflaciji i potrošnji.

Svi ti izveštaji sada nisu dostupni, jer vlada ne radi usled izostanka dogovora republikanaca i demokrata oko budžeta.