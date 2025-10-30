Slušaj vest

Nakon što je nedavno teoretizirao da bi međuzvezdani objekat 3I/ATLAS mogao biti artefakt vanzemaljske civilizacije, pa čak i izvor misterioznog "Vau! signala" iz 1977. godine, on sada sugeriše da bi novootkriveni kvazi-satelit Zemlje mogao biti posetilac iz davno nestale inteligentne civilizacije - Sovjetskog Saveza, piše Futurizam.

Zemljin "drugi mesec" ili sovjetska relikvija?

U svom novom blogu, Loeb sugeriše da bi objekat 2025 PN7, nebesko telo sa orbitom sličnom Zemljinoj, koje je privremeno zarobljeno Zemljinom gravitacijom u avgustu ove godine, zapravo mogao biti deo sovjetske misije Zond 1. Reč je o sondi lansiranoj još u aprilu 1964. godine, što ovu teoriju čini prilično intrigantnom.

Sonda Zond 1 bila je druga sovjetska letelica koja je stigla do Venere i prvi lender poslat na tu planetu, ali su naučnici izgubili kontakt sa njom mnogo pre nego što je stigla na odredište zbog tehničkih problema.

U potrazi za izgubljenom sondom

Leb je, uz pomoć Adama Hiberda, softverskog inženjera u neprofitnoj organizaciji Inicijativa za međuzvezdane studije, pokušao da rekonstruiše međuplanetarnu putanju misije Zond 1.

Upoređujući je sa putanjom objekta 2025 PN7, došli su do teorije da Zond 1 nije uspeo dovoljno da ubrza da stigne do Venere i ostao je da kruži oko Sunca u davno izgubljenoj orbiti. Sada je, prema njihovoj pretpostavci, ponovo otkriven kao kvazi-satelit 2025 PN7. Kao alternativu, Leb je pomenuo mogućnost da je gornji stepen rakete lansirao sondu.

Potvrda leži u sastavu

Da bi testirali svoju hipotezu, Loeb i Hiberd predlažu sprovođenje "spektralnih merenja objekta 2025 PN7", koja bi "potencijalno mogla otkriti njegov površinski sastav i testirati da li je njegovo poreklo tehnološko". Zanimljivo je da ovo ne bi bio prvi put da je relikt ljudske tehnologije iz 1960-ih ponovo otkriven blizu Zemlje.

U septembru 2020. godine, teleskop Pan-STARRS na Havajima je uočio objekat nazvan 2020 SO, za koji se na kraju ispostavilo da je gornji stepen rakete Kentaur iz NASA-ine misije Surveyor 2. Ta misija, drugi bespilotni lunarni lender, lansirana je u septembru 1966. godine, ali je letelica doživela kvar i bila je osuđena da kruži oko Sunca više od pola veka.