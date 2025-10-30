Slušaj vest

Francuski parlament danas je, po prvi put u istoriji, usvojio rezoluciju koju je predložila krajnje desničarska stranka Nacionalno okupljanje Marin le Pen, a kojom se poziva na ukidanje sporazuma sa Alžirom iz 1968. godine.

Na sednici je 185 poslanika glasalo za neobavezujuću rezoluciju kojom se Vlada poziva da ukine sporazum sa Alžirom iz 1968. godine, kojim se olakšava alžirska imigracija u Francusku, dok je 184 poslanika, uglavnom iz redova levice, glasalo protiv, prenosi portal Politiko.

Rezolucija, koju je promovisalo Nacionalno okupljanje, usvojena je tesnom većinom zahvaljujući odlučnoj podršci nekih desničarskih i centrističkih poslanika, ali i zbog toga što se mnogi iz stranke predsednika Emanuela Makronanisu pojavili na glasanju.

Rezolucija nema pravnu moć, ali glasanje za nju predstavlja simboličnu pobedu za Le Pen i njenu partiju, koju su do sada izolovali centristički i levičarski poslanici zbog takozvanog sanitarnog kordona, samonametnutog nepisanog pravila koje im sprečava da sarađuju sa krajnjom desnicom.

- Po prvi put, tekst koji je predstavilo Nacionalno okupljanje je usvojen - rekla je Le Pen ubrzo nakon glasanja, pozivajući premijera Sebastijana Lekornija da poništi sporazum.

Tekst je podržalo i 17 poslanika Horizonta, stranke desnog centra bivšeg premijera Eduara Filipa.

Na ukidanje sporazuma je ranije pozivao i šef Makronove stranke Renesansa Gabrijel Atal, zbog rastućih tenzija između Francuske i Alžira, a on nije prisustvovao današnjem glasanju.