Sedmi korpus za brzo reagovanje Vazdušno-desantnih snaga i vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandar Sirski, navode da ruske trupe nisu u stanju da se učvrste u Pokrovsku, u Donjeckoj oblasti, i da su tvrdnje Rusije da je grad okružen laž.

"Okupatori se nisu učvrstili u područjima grada Pokrovska, već se periodično kreću. Konkretno, presvlače se u civilnu odeću", navodi se u saopštenju.

Prema ukrajinskom ministarstvu odbrane, njihova vojska nastavlja operaciju suprotstavljanja "okupatorima koji su uspeli da se infiltriraju i akumuliraju u Pokrovsku".

Dodaju da je ukrajinska vojska u sredu eliminisala 13 okupatora u Pokrovsku.

"Posle duge tišine, Rusi su nastavili sa 'taktikom jarbola' u našem pravcu - postavljanjem svojih 'krpa' (zastava), uz distribuciju relevantnih video snimaka na društvenim mrežama. Upotreba ovog primitivnog alata, zajedno sa lažnim izjavama o opkoljavanju grada od neprijateljskih političkih elemenata, samo je demonstracija da neprijatelj želi da puste želje predstavi kao stvarnost", kažu iz ukrajinske vojske.

Ukrajinci navode da, iako je logistika u Pokrovsku komplikovana zbog prisustva značajnog broja neprijateljskih FPV dronova na nebu, to je i dalje moguće.

"Neprijatelj je aktivan i u oblasti Mirnograda. Dok Pokrovsk napada uglavnom pešadija, kod Mirnograda koristi i infiltraciju na nekoliko linija odbrane i otvorenu upotrebu oklopnih vozila. Situacija jeste komplikovana, ali ruska propaganda o navodnom 'blokiranju' Odbrambenih snaga Ukrajine u Pokrovsku, kao i u Kupjansku, ne odgovaraju stvarnosti", poručuju iz Sedmog korpusa.

Sirski je rekao da se u Pokrovsku neprijateljska pešadija, izbegavajući sukobe, gomila u urbanim sredinama i menja lokacije, pa je primarni zadatak njeno otkrivanje i uništavanje.

On kaže da je "dao neophodna naređenja" i, u kontekstu poboljšanja logistike, posebno naglasio važnost jačanja zaštite puteva za snabdevanje i evakuaciju.