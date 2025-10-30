Slušaj vest

Predsednik Rusije Vladimir Putin naredio je vojsci da omogući pristup stranim novinarima ukrajinskim trupama koje se, prema tvrdnjama Moskve, nalaze u blokadi na tri tačke fronta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u četvrtak.

Moskva nudi prekid borbi radi bezbednog prolaza

Prema saopštenju, zainteresovani novinari, uključujući i ukrajinske medije, mogli bi da obiđu područja u blizini Krasnoarmejska (poznatog i kao Pokrovsk), Dmitrova i Kupjanska.

Rusija je spremna da prekine borbe do šest sati i da garantuje bezbedan prolaz, navodi Ministarstvo. Ova ponuda je, međutim, uslovljena time da i Ukrajina pruži slične bezbednosne garancije, kako za novinare tako i za ruske vojnike.

Putinov predlog i poređenje sa Marijupoljem

Putin je prvobitno izneo ovaj predlog u sredu, istakavši da bi, nakon što novinari dobiju pouzdane informacije sa fronta, Ukrajina mogla biti "podstaknuta da pregovara o časnoj predaji", slično kao što su se, prema njegovim rečima, borci u čeličani Azovstalj u Marijupolju predali 2022. godine.

- Grupe novinara mogle bi da uđu u ta mesta, da vide šta se tamo dešava, razgovaraju sa ukrajinskim vojnicima i zatim odu. Naša jedina briga je da ne bude ukrajinskih provokacija - rekao je Putin.

Kijev negira navode o opkoljenim trupama

Ukrajinske vlasti negirale su tvrdnje da su njihove snage opkoljene, ističući da Rusija preuveličava svoje uspehe na bojnom polju.

Optužbe o produžavanju borbi

Prema medijskim izveštajima, ukrajinska vlada je ranije bila optuživana da nastavlja borbe i u nepovoljnim položajima, umesto da odobri povlačenje svojih jedinica sa prve linije fronta.