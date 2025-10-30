PUTIN IZDAO NAREĐENJE RUSKOJ VOJSCI: Spomenuo MARIJUPOLJ! Omogućiće pristup stranim novinarima OPKOLJENIM ukrajinskim trupama, ali pod OVIM uslovom!
Predsednik Rusije Vladimir Putin naredio je vojsci da omogući pristup stranim novinarima ukrajinskim trupama koje se, prema tvrdnjama Moskve, nalaze u blokadi na tri tačke fronta, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije u četvrtak.
Moskva nudi prekid borbi radi bezbednog prolaza
Prema saopštenju, zainteresovani novinari, uključujući i ukrajinske medije, mogli bi da obiđu područja u blizini Krasnoarmejska (poznatog i kao Pokrovsk), Dmitrova i Kupjanska.
Rusija je spremna da prekine borbe do šest sati i da garantuje bezbedan prolaz, navodi Ministarstvo. Ova ponuda je, međutim, uslovljena time da i Ukrajina pruži slične bezbednosne garancije, kako za novinare tako i za ruske vojnike.
Putinov predlog i poređenje sa Marijupoljem
Putin je prvobitno izneo ovaj predlog u sredu, istakavši da bi, nakon što novinari dobiju pouzdane informacije sa fronta, Ukrajina mogla biti "podstaknuta da pregovara o časnoj predaji", slično kao što su se, prema njegovim rečima, borci u čeličani Azovstalj u Marijupolju predali 2022. godine.
- Grupe novinara mogle bi da uđu u ta mesta, da vide šta se tamo dešava, razgovaraju sa ukrajinskim vojnicima i zatim odu. Naša jedina briga je da ne bude ukrajinskih provokacija - rekao je Putin.
Kijev negira navode o opkoljenim trupama
Ukrajinske vlasti negirale su tvrdnje da su njihove snage opkoljene, ističući da Rusija preuveličava svoje uspehe na bojnom polju.
Optužbe o produžavanju borbi
Prema medijskim izveštajima, ukrajinska vlada je ranije bila optuživana da nastavlja borbe i u nepovoljnim položajima, umesto da odobri povlačenje svojih jedinica sa prve linije fronta.
Navodno, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenskine želi da rizikuje podršku zapadnih saveznika i finansijsku pomoć zbog negativnog publiciteta koji bi proizašao iz eventualnih poraza.