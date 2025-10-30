Slušaj vest

Rusija je primorana da odgovori na destabilizujuće akcije NATO razvojem sistema poput "Burevestnika", rekla je danas portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Što se tiče sistema poput 'Burevestnika', kako je rusko rukovodstvo više puta izjavilo, njihov razvoj je neophodan i sprovodi se radi održavanja strateške ravnoteže. Posebno je naša zemlja primorana da odgovori na sve destabilizujuće akcije NATO u oblasti protivraketne odbrane", poručila je Zaharova.

Foto: Shutterstock, AP Alexander Zemlianichenko

Načelnik Generalštaba ruske vojske Valerij Gerasimov je 26. oktobra izvestio predsednika Rusije Vladimira Putina da su završena ispitivanja krstareće rakete neograničenog dometa "Burevestnik".

Tokom ispitivanja, raketa je ostala u vazduhu približno 15 sati i prešla je 14.000 kilometara, što, prema rečima načelnika Generalštaba, nije granica.