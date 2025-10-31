Slušaj vest

Velika masa ultraortodoksnih Jevreja je pod nadzorom 2.000 policajaca demonstrirala u Jerusalimuzahtevajući da zakonom budu izuzeti od obaveznog vojnog roka.

Po sporazumu koji je važio još od formiranja Izraela1948. godine, ultraortodoksni Jevreji su bili izuzeti od služenja u vojsci pod uslovom da puno radno vreme provode u "ješivama" - specijalizovanim talmudskim školama proučavajući svete tekstove judaizma.

Vrhovni sud je u junu 2024. godine presudio da to pitanje ipak mora da se reguliše zakonom i takav propis se sada razmatra u Parlamentu, ali bi zbog podele oko toga premijer Benjamin Netanjahu mogao da izgubi poslaničku većinu što bi otvorilo put prevremenim izborima.

Ultraortodoksni vernici čine 14 odsto jevrejskog stanovništva Izraela, odnosno skoro 1,3 miliona ljudi. Do nedavno je približno 66.000 muškaraca uzrasta za regrutaciju imalo koristi od izuzeća.

Hiljade naredbi o regrutaciji su poslate poslednjih meseci, a nekoliko dezertera je zatvoreno, što je izazvalo pozive na proteste.